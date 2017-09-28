«Рэйдикс» представила новую версию своей программно-определяемой технологии

«Рэйдикс» анонсировала выпуск новой версии программно-определяемой технологии RAIDIX - RAIDIX 4.5. Управляющее ПО RAIDIX позволяет строить высокопроизводительные системы хранения данных и обеспечивает полную отказоустойчивость даже при выходе из строя нескольких дисков в массиве. В версию 4.5 внесен целый ряд усовершенствований, позволяющих достигать максимальной пропускной способности в многопоточном режиме и высокой скорости чтения и записи небольшими блоками.

Новые функции RAIDIX 4.5 включают в себя SSD-кэш. Запросы на последовательное чтение кэшируются в кэше первого уровня. Для всех страниц кэша ведется статистика обращений. Страницы кэша с небольшим количеством обращений высвобождаются, регулярно «читаемые» страницы копируются на кэш второго уровня, а самые часто читаемые страницы остаются в кэше первого уровня.

Для вытеснения страниц кэша используется алгоритм собственной разработки. Запись в SSD-кэш выполняется строго последовательно для снижения влияния эффекта write amplification. Запросы на запись, классифицированные как «случайные», кэшируются на SSD или Flash.

Автоматическая сквозная запись: хост получает подтверждение только тогда, когда данные были записаны на диски. При этом «грязные» сегменты кэша не посылаются на второй контроллер и канал синхронизации не используется.

Масштабирование томов: при конфигурировании один виртуальный том может быть размещен поверх нескольких массивов. Объем тома может быть увеличен за счет добавления пространства новых массивов.

Усовершенствованная многопоточность: для операций последовательного ввода-вывода используется детектор последовательностей, который может определять до 100 параллельных потоков и адаптивно выбирать размер кэша для каждого потока во избежание проблемы избыточного кэширования.

Виртуализация блочных СХД: RAIDIX 4.5 позволяет виртуализировать пространство сторонних блочных СХД. RAIDIX позволяет получить доступ к ресурсам хранения напрямую или использовать их для создания RAID-массивов. Так администратор системы получает возможность консолидировать данные предприятия в единой точке, обеспечивая гибкость управления ИТ-инфраструктурой.

Среди ключевых функциональных преимуществ новой версии – гибридная инфраструктура (HDD/SSD), удовлетворяющая различным задачам бизнеса, улучшенная поддержка максимальных потоковых нагрузок, объединение ресурсов разрозненных сторонних систем. Коммерческие преимущества включают в себя оптимальное использование аппаратных ресурсов для достижения высокой производительности, снижение стоимости владения системой и рентабельное масштабирование действующей инфраструктуры.

Версия RAIDIX 4.5 уже доступна партнерам и конечным заказчикам систем хранения данных. Новое решение будет представлено также на ежегодном форуме ПРОSTOR — крупнейшей в Восточной Европе технологической конференции по вопросам хранения и обработки данных. ПРОSTOR 2017 состоится 26 октября 2017 года в инновационном центре «Сколково» при поддержке ИТ-кластера Фонда и министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В этом году мероприятие откроет министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров.

Кроме того, в рамках мероприятия будет продемонстрировано совместное решение Panasonic и «Рэйдикс» RAIDIX ICE для долгосрочного (до 100 лет) хранения архивных данных на базе ПО RAIDIX и технологии freezeray от японского партнера. О стратегическом сотрудничестве двух компаний было объявлено в декабре 2016 года на бизнес-саммите, приуроченном к официальному визиту президента В.В. Путина в Японию.