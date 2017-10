Red Hat представляет универсальную корпоративную платформу для решений SAP

Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, корпоративной Linux-платформы для приложений SAP. Продолжая традиции Red Hat по разработке оптимизированных SAP-платформ, Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions облегчает интеграцию и объединение гетерогенных корпоративных решений SAP, предлагая единую, надежную и стандартизованную платформу для систем аналитической обработки больших данных и управления проектами.

Бизнес-приложения и технологии анализа данных SAP, такие как SAP NetWeaver и SAP HANA, ускоряют бизнес-процессы и повышают скорость и качество управленческих решений. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions предлагает единую открытую платформу для решений SAP, значительно упрощая стандартизацию ЦОД при реализации крупномасштабных инициатив в области больших данных.

Решение Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, построенное на основе гибкой, масштабируемой и полностью открытой ОС Red Hat Enterprise Linux 7 в тесном сотрудничестве с компанией SAP, предлагает целый ряд новых возможностей для максимально полной реализации потенциала технологий SAP в области анализа и управления данными. В частности, в состав решения входит Red Hat Insights, проактивный сервис мониторинга и аналитики, помогающий заказчику оценивать и оптимизировать среду SAP при помощи технологии автоматизации Ansible и обширного опыта специалистов Red Hat в области ПО с открытым кодом.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions – это единая консолидированная платформа, в состав которой входят хорошо известные на рынке SAP-разновидности ОС Red Hat, такие как Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications и Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA, а также следующие расширения и сервисы:

Расширение High Availability Add-On обеспечивает высокую доступность критически важных приложений SAP

Расширение Smart Management Add-On оказывает эффективное управление и обновление больших сред Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions

Сервис Update Services for SAP Solutions обеспечивает расширенную поддержку Extended Update Support (EUS) сроком на 4 года и портирование критических обновлений безопасности и приоритетных программных исправлений на промежуточные версии Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions

Сервис Red Hat Insights проводит проактивный мониторинг SAP-систем заказчика и оптимизирует операционную среду, учитывая особенности работы клиентских систем больших данных и транзакций

Джим Тоттон (Jim Totton), вице-президент Red Hat и генеральный директор подразделения Platforms, отметил: «Ни одна из больших корпоративных ИТ-задач не может быть полностью решена с помощью только одного стека технологий, и аналитика больших данных – не исключение. Мы все чаще видим, как организации применяют сразу несколько решений SAP для эффективной работы на быстро меняющихся рынках. Выпуская Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, мы впервые предлагаем заказчику единую открытую платформу для решений SAP, обеспеченную первоклассной поддержкой Red Hat корпоративного уровня».

Решение Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions уже доступно для загрузки на портале Red Hat Customer Portal.