Honeywell и Hyperion Group будут поставлять ПО Honeywell Connected Plan российским заказчикам

Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell и компания Hyperion Group подписали трехлетнее соглашение о расширении спектра решений, продаваемых в России. По условиям контракта, Hyperion, авторизованный дистрибутор продукции Honeywell, будет осуществлять продажу и техническую поддержку программного обеспечения Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite для моделирования технологических процессов на промышленных предприятиях, которое позволяет повышать эффективность проектирования и оптимизировать разрабатываемые решения.

Пакет UniSim Design помогает инженерам в создании стационарных и динамических моделей для проектирования и оптимизации промышленных установок и систем управления, анализа нештатных ситуаций и рисков, оценки систем безопасности, мониторинга рабочих показателей, устранения неполадок, улучшения эксплуатационных качеств, планирования бизнеса и управления активами. Преимущества систем моделирования технологических процессов также доказаны на практике: они позволяют повысить эффективность проектирования на 20% за счет лучших в своем классе инструментов управления рабочими процессами и добиться экономии капитальных затрат на 30% за счет надлежащего выбора материалов при проектировании систем безопасности.

«Тесное взаимодействие с нашими заказчиками помогло нам сделать UniSim Design одним из самых мощных и полезных в отрасли решений для технического моделирования, – отметил Алексей Зенкевич, исполнительный директор подразделения «Промышленная автоматизация» Honeywell в России, Беларуси и Армении. – Расширение сотрудничества с нашим проверенным партнером Hyperion Group, нацеленное на дистрибуцию программного пакета UniSim Design в России, поможет дальнейшему продвижению технологий Honeywell Connected Plant на отечественном рынке».

Данное ПО от Honeywell используют в своей деятельности более 250 компаний в разных странах мира, представляющих нефтегазовую, нефтеперерабатывающую, нефтехимическую, химическую и энергетическую отрасли.

«Hyperion уже около 15 лет предоставляет хорошо известные и высоко зарекомендовавшие себя услуги по локализации программного обеспечения и его технической поддержке, – сказал Ставрос Спанос, генеральный директор Hyperion Systems Engineering в России. – Решение Honeywell UniSim Design пользуется большим спросом среди промышленных предприятий по всему миру, и наша компания будет рада предложить ценный инструмент моделирования российским заказчикам в области нефте- и газопереработки, добычи и транспортировки нефти, газа и нефтехимии».

ПО UniSim Design с возможностями промышленного Интернета вещей (IIoT) является частью глобальной инициативы Honeywell Connected Plant, которая объединяет в себе уникальный отраслевой опыт Honeywell, программное обеспечение и цифровые технологии, например, облачные решения, направленные на повышение надежности, прибыльности и безопасности операций заказчиков.