ФРИИ инвестирует 43,8 млн рублей в 22 стартапа 13 Акселератора

Фонд развития интернет-инициатив запустил 13 Акселератор. 23 компании из разных регионов России начали работу на площадке 21 сентября.

В 20 стартапов нового набора ФРИИ инвестирует по 2,1 млн рублей. Каждая компания оплачивает программу акселерации стоимостью 900 тысяч руб. В обмен на инвестиции ФРИИ получит долю в бизнесе финансируемых компаний в размере 7%. В еще две компании ФРИИ инвестирует по 900 тыс. рублей, команды направят их на оплату программы акселерации, фонд получает долю в бизнесе компаний в размере 3%.

Компания InSize получит дополнительные инвестиции в рамках совместной программы ФРИИ с DI-Group для hardware-стартапов, а также получит возможность доработать «железную» часть для серийного производства, консультации по инженерному решению и промышленному дизайну, снижению производственных издержек и оптимизации себестоимости от DI-Group.

Компания Let’s taxi помимо стандартных инвестиций от ФРИИ получила инвестиции от компании «Первый БИТ» — также 2,1 млн рублей.

Одна компания из нового потока Акселератора самостоятельно оплачивает свое участие в программе без привлечения инвестиций от фонда.

В состав участников 13-го Акселератора вошли 12 компаний из Москвы, две — из Перми, и по одной — из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ижевска, Калининграда, Астаны, Томска, Краснодара, Иннополиса и Якутска.

Выпускники Акселератора, показавшие положительные финансовые результаты с устойчивым ростом выручки, примут участие в финальном DemoDay, где выступят с презентацией перед инвесторами. Компании смогут претендовать на получение инвестиций seed-раунда от ФРИИ в размере до 25 млн руб.

Компании 13 набора Акселератора ФРИИ, которые получат pre-seed инвестиции 2,1 млн рублей.

«Где мои дети» (Пермь) — сервис позволяет отслеживать местоположение ребёнка через мобильное приложение или GPS-часы. Сохраняет данные о геолокации ребёнка за последние 2 дня, контролирует заряд батареи на его телефоне, записывает звук происходящего вокруг, уведомляет о выходе из установленных зон — дома, школы, секций. У компании около 10 тысяч платящих клиентов и чуть более 100 тысяч активных пользователей в России, странах СНГ, США, Великобритании.

«Звонобот» (Пермь) — сервис по автоматическому обзвону базы данных. Собирает обратную связь от клиента через нажатие абонентом клавиш на телефоне и через голосовые ответы. Подходит для холодных звонков, проведения телефонных опросов, информирования клиентов. У компании 8 000 клиентов на данный момент.

«Ритм бизнеса» (Москва) — облачное решение, которое помогает руководителям отделов продаж определять приоритеты и KPI, планировать рабочий график сотрудников и контролировать достижение показателей эффективности.

«Бабушка на час» (Москва) — сервис помогает семьям найти помощников: няню, сопровождающего, сиделку, репетитора, автоняню, а людям старшего поколения найти подработку или full-time работу в семьях. Специалисты проходят обучение, проверку, собеседования. На данный момент сервисом пользуются 1740 человек.

InSize (Москва) — оборудование и программное обеспечение. Определяет габариты и вес груза, передает собранную информацию в систему управления складом. Это позволяет транспортным компаниям контролировать работу склада, корректно тарифицировать перевозки, а складским предприятиям — оптимизировать заполнение складов и транспортных средств.

CloudPRO (Новосибирск) — предоставляет облачные вычислительные ресурсы для конечных пользователей и предприятий малого и среднего бизнеса под любые задачи — от виртуальных АТС до облачных 1С, блогов, корпоративных порталов и интернет-магазинов. Предприниматели из разных городов могут зарабатывать на облачном бизнесе, подключая в систему свои сервера и продавая вычислительные ресурсы конечным клиентам через единую панель CloudPRO с квалифицированной поддержкой.

Everin (Ижевск) — система электронного документооборота, помогает строительным компаниям систематизировать и автоматизировать обмен документами: отправлять и получать проектную, рабочую, исполнительную документацию (договоры и дополнительные соглашения, акты, наряды, графики производства работ) и подписывать документы онлайн. Сотрудничает с четырьмя B2B-клиентами.

FRISBUY.RU (Калининград) — сервис помогает повышать продажи интернет-магазинов в сфере украшений, fashion и beauty на 10-20% с помощью пользовательского контента и инструментов визуального маркетинга: продающей ленты и Instagram-галереи на сайте компании-клиента, специальных акций и конкурсов. Отслеживает данные по рекламным кампаниям и собирает аналитику. На данный момент у компании 25 клиентов в России и странах СНГ.

Lab365 (Томск) — облачный сервис, который автоматически формирует внутренние документы испытательных лабораторий, ведет реестры а также учет персонала и оборудования, предоставляет нормативно-техническую документацию инженерам в лабораториях для оформления результатов испытаний в соответствии с актуальными требованиями и стандартами. На данный момент у компании 100 B2B-пользователей.

XPM (Москва) — платформа помогает банкам повышать продажи в онлайн-каналах и увеличивать количество транзакций клиентов в 2 раза: создает персонализированный контент на основе данных о действиях клиента на сайте, лендинге и в мобильном приложении, а также данных из CRM. На данный момент клиенты компании — 7 банков из России и Белоруссии.

Точка роста (Москва) — облачная система, которая автоматизирует процессы интернет-магазина: выписывает счета, оформляет заявки в курьерские компании, контролирует количество товаров на складе, отправляет банковские выписки, собирает аналитику по продажам.

SocialJet (Москва) — платформа автоматизации рекламных кампаний в социальных сетях: составляет стратегию, создаёт и размещает рекламу в онлайн-сообществах, формирует статистику и предоставляет отчеты по кампаниям.

Прайсер (Москва) — сервис мониторинга цен и ассортимента товаров в розничных магазинах. Программное обеспечение распознает ценники и внешний вид продукта, что позволяет анализировать и сравнивать цены на идентичные товары/группы товаров в одной или нескольких ритейл-сетях. На данный момент компания запускает пилоты с тремя заказчиками из ритейла.

Animo (Москва) — умная кормушка для домашних животных с дистанционным управлением, контролирует время выдачи корма и его дозировку при помощи мобильного приложения. Датчики анализируют количество съеденного корма и вес питомца и сообщают о проблемах со здоровьем.

Business Travel Management (Астана) — агрегатор сервисов бронирования отелей и покупки билетов для корпоративных клиентов. Благодаря интеграции с ERP-системами упрощает процесс согласования поездки и сдачи командировочных отчетов.

Fraisys (Москва) — облачная ERP/CRM-система для распределенных торговых сетей и товарных франшиз. Показывает «движение» товара в сети в режиме реального времени: где, когда, кем, по какой цене был продан товар, каким способом была произведена оплата, и сколько товаров осталось в магазинах и на складах. Это помогает выявлять «хиты продаж», вовремя реагировать на изменение покупательского спроса и управлять остатками. Система работает в 6 сетях в 60 магазинах в 30 городах.

Avtomate (Санкт-Петербург) — сервис для владельцев автомобилей, позволяет сдавать их в аренду службам такси и агрегаторам и зарабатывать на этом, а также контролировать состояние автомобиля через мобильное приложение.

Let’s taxi (Москва) — облачное B2B-решение для таксопарков, которые работают с агрегаторами Uber, Gett и «Яндекс.Такси». Уменьшает время простоя автомобилей и увеличивает прибыль парка за счет контроля водителей «в одном окне»: уведомляет диспетчеров о срывах заказов и показывает эффективность работы каждого водителя, считая заработанные деньги. На текущий момент сервис используют 25 таксопарков России.

NoXA Data Lab (Иннополис) — программное обеспечение, которое позволяет операторам связи, банкам, биржам, ритейлу и другим Data-driven компаниям оперативно обрабатывать данные объемами 10 ПБ и более, а также снизить стоимость их обработки в 5-10 раз.

Smart&beauty (Москва) — сервис удаленного администрирования салонов красоты: объединяет в себе call-центр, CRM-систему, терминал для приема наличных платежей и систему видеонаблюдения. Удаленно выполняет полный функционал администраторов: работает с клиентской базой по телефону, принимает оплату услуг через терминал, следит за соблюдением дресс-кода, рабочего графика и стандартов обслуживания персоналом.

В еще две компании ФРИИ инвестирует по 900 тысяч руб., которые идут на оплату программы акселерации, за долю в компании в 3%.

AMZScout (Москва) — cервис помогает продавцам Amazon оценить прибыльную нишу, рассчитать потенциальный доход, отследить тренды и выбрать успешный товар для запуска. Более 80 000 человек используют продукт для торговых площадок Амазона в США, Канаде, Мексике, Индии, Великобритании, Франции, Испании, Германии и Италии.

LiveDune (Краснодар) — cервис SMM-аналитики, который агрегирует информацию о 150 млн аккаунтах социальных сетей через официальные API. Это позволяет рекламодателям и их клиентам видеть статистику по аккаунтам блогеров и проверять их на использование накруток при продвижении продуктов и услуг онлайн, а блогерам — участвовать в тематических рейтингах и привлекать рекламодателей

Проходит акселерацию за свой счет, без привлечения инвестиций от ФРИИ: Enjoy Home (Якутск) — мобильное приложение и программа лояльности, возвращает покупателям недвижимости процент от стоимости приобретенной квартиры и позволяет использовать его на оплату ипотечного взноса, либо на приобретение товаров и услуг у партнеров проекта.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в технологические компании до 324 млн руб. на раунде А, до 25 млн на стадии seed и 2,1 млн на pre-seed. В соответствии со статистикой VentureSource от Dow Jones, ФРИИ является самым активным венчурным инвестором России и Европы по числу сделок. Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 млрд руб.

Акселератор ФРИИ — это трехмесячная программа ускоренного развития бизнеса для основателей IT-стартапов, которые строят большую компанию. С 2013 г. акселератор прошли уже более 370 команд. По итогам программы стартапы растут в несколько раз по выручке, выходят на новые рынки, привлекают следующие раунды инвестиций от ФРИИ и других инвесторов.