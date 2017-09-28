Brain4Net и «Инфосистемы Джет» предложат заказчикам российские SDN/NFV решения

Brain4Net и «Инфосистемы Джет» объявили о партнерстве в области создания готовых коммерческих решений в области программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV). Системы будут доступны для тестирования в собственной лаборатории интегратора уже с октября 2017 года.

В рамках партнерства компания «Инфосистемы Джет» начнет предлагать своим заказчикам российские архитектурные решения в области SDN/NFV, которые помогут не только решить вопрос санкций, но и существенно сократить капитальные вложения и операционные издержки при построении и развитии сетей передачи данных. Новые системы прежде всего будут интересны операторам связи, сервис-провайдерам и крупным предприятиям, поскольку объединяют в себе виртуализацию сетевых функций, управление и оркестрацию, в том числе, для мультивендорных сетей.

«Расширение нашего портфеля отечественным производителем SDN не случайно. Среди наших заказчиков есть государственные структуры и компании, для которых достаточно остро стоит вопрос импортозамещения. При этом на российском рынке до сих пор ощущается острый дефицит производителей программно-определяемых сетей», — отметил Сергей Андронов, директор Центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет».

Для установки решений, которые совместно предлагают компании Brain4Net и «Инфосистемы Джет», не требуется покупка дорогостоящих специализированных серверов, поскольку система может быть развернута на любом серверном оборудовании архитектуры x86.

«Компания Brain4Net создает телекоммуникационные и ИT-решения, помогающие клиентам трансформироваться для успешного ведения бизнеса в эпоху облаков и всеобщей цифровизации,» - сказал Олег Щапов, генеральный директор и основатель Brain4Net. – «С таким сильным партнером, как “Инфосистемы Джет”, мы предложим заказчикам решения, которые будут оптимально соответствовать их долгосрочной ИКТ-стратегии и функциональным требованиям. В настоящее время нами совместно уже ведутся подготовительные работы по нескольким интересным проектам с ведущими телеком-операторами».