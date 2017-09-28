«АМДтехнологии» разработали мобильное приложение для инженеров ЦОД

«АМДтехнологии» разработала мобильное приложение «АМДпомощник» - многофункциональный инженерный справочник и калькулятор, предназначенный для проектировщиков инфраструктуры технологических помещений, в первую очередь, дата-центров.

Приложение бесплатное и работает на платформах iOS и Android. Разработчики собрали воедино формулы, методы расчётов из разных областей инженерии и создали приложение, в котором можно быстро рассчитывать параметры различных инженерных подсистем. Приложением могут пользоваться как проектировщики, так и заказчики. Благодаря простому интерфейсу приложения можно быстро проверить правильность заложенных в проект технологических решений.

По словам генерального директора «АМДтехнологии» Максима Соханя, это первое приложение для технологических расчетов, созданное инжиниринговой компанией. «Основная задача «АМДпомощника» - предельно минимизировать ошибки при проектировании и проверить расчёты для работающего оборудования. Существуют аналогичные мобильные приложения, но они узкоспециализированные – отдельное для гидравлических расчетов, отдельное для энергетиков и так далее. Наш калькулятор даёт возможность работать в одном приложении по всем направлениям, необходимым при проектировании технологических помещений, в том числе и центров обработки данных», - сказал Максим Сохань.

Основные разделы программы – «Конвертер величин» и «Расчёты». Конвертер позволяет преобразовывать большое число единиц измерения. Раздел «Расчёты» включает в себя несколько направлений, соответствующих различным инженерным подсистемам технологических помещений. На данный момент таких подразделов 7 – аэродинамика, гидравлика, инженерная геометрия, холодильная техника, теплотехнические расчёты, параметры влажного воздуха, система электроснабжения.

Приложение, например, позволяет провести расчет воздухообмена для отвода тепла от серверного оборудования; осуществить подбор диаметра трубопровода для водяных систем в зависимости от мощности ит-оборудования; вычислить основные характеристики холодильного оборудования для ЦОД; сделать расчет теплопоступлений для дата-центров; осуществить основные расчеты для системы энергоснабжения ЦОД.

По словам Максима Соханя, компания планирует расширять функции приложения, в частности, сделать возможным интеграцию с существующей программой сервисной поддержки. Также в компании «АМДтехнологии» рассматривают возможность выпуска платной версии приложения, в которую войдет расширенный набор справочников и формул, создание профиля пользователя с сохранением истории расчетов.

«АМДпомощник» доступен для установки в версии для Android и в версии для iOS.