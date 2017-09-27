ZTE начала российские продажи смартфона Blade A6 с мощным аккумулятором. Цена

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade A6.

ZTE Blade A6 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Его энергии хватает на более чем два дня активного использования. Смартфон не будет требовать постоянного внимания своей тающей батареей, станет надежным спутником, который будет работать автономно максимально долго.

Для удобства тех, кто постоянно находится в движении, в ZTE Blade A6 продумана функция быстрой зарядки. Достаточно подключить смартфон к сети всего на 15 минут, и заряда хватит на 1,5 часа активного использования.

Аккумулятор новой модели настолько мощный, что может делиться энергией. ZTE Blade A6 способен работать в качестве внешнего аккумулятора, чтобы вернуть к жизни другое устройство.

К ZTE Blade A6 можно подключить клавиатуру, чтобы было удобнее набирать длинные тексты, когда нет доступа к портативному компьютеру. Эта функция особенно понравится тем, кто много передвигается и вынужден, например, часто писать рабочие письма и инструкции со смартфона. Наконец, если подключить джойстик к смартфону, запуск игры выйдет на новый уровень. Также в Blade A6 предусмотрена поддержка карт памяти до 128 ГБ.

Основная 13 МП камера и фронтальная 5 МП камера позволят сделать достойные снимки при любом освещении. Встроенная функция Beautify Shot обеспечит качественные селфи.

В смартфоне предусмотрен многооконный режим для одновременного использования нескольких приложений. Чтобы активировать многооконный режим, достаточно нажать и удерживать иконку последних открытых приложений.

Смартфоны ZTE Blade A6 доступны в продаже с конца сентября на сайте shop.myzte.ru, в магазинах розничной сети «Мегафон», «Связной» и «DNS», а в дальнейшем появятся на полках других ритейлеров. Рекомендованная розничная стоимость новинки составляет 12 990 руб.