В России начались продажи Android One смартфона Xiaomi Mi A1. Цена

Xiaomi объявила о старте продаж в России нового смартфона Mi A1, разработанного в партнерстве с Google. Устройство поступит в продажу в четверг 28 сентября.

В рамках долгосрочного партнерства с RDC Group, официальный интернет-магазин Xiaomi mi-shop.com предоставляет шанс приобрести смартфон из специальной ограниченной партии по цене 16 990 руб.

Смартфон Mi A1 выполнен в цельнометаллическом корпусе и оснащен двойной 12 МП камерой с оптическим зумом (широкоугольный объектив и телескопический объектив), по характеристикам аналогичной камере флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, и 5 МП фронтальной камерой. Имеется сканер отпечатка пальца на передней панели и инфракрасный бластер с приложением Mi Remote.

Смартфон выполнен на процессоре Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, оснащен 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти, имеет встроенный слот для карты памяти объемом до 128 ГБ, совмещенный с одной из SIM-карт.

5,5-дюймовый Full HD дисплей аппарата имеет покрытие Corning Gorilla Glass. Смартфон поставляется с батареей емкостью 3080 мАч и зарядным устройством через порт USB Type-C.

Габариты смартфона Mi A1 составляют 155,4 x 75,8 x 7,3 мм, вес 165 г. Аппарат поставляется в черном или золотом корпусе с предустановленным программным обеспечением Google Android One.

Mi A1 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти поступит в продажу в России на mi-shop.com 28 сентября. Российские покупатели смогут воспользоваться специальным ограниченным предложением в рамках акции «Оранжевый четверг», доступной для всех зарегистрированных пользователей официального сайта Mi-shop.com.