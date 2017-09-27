Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса

Unify (бренд Atos в области ПО и коммуникационных услуг) объявила о завершении сертификационных испытаний Минкомсвязи России комбинированной АТС OpenScape Voice V9 для использования в качестве транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

OpenScape Voice — решение операторского уровня для учрежденческих, ведомственных и корпоративных сетей связи на базе протокола SIP. Решение обеспечивает высокую надежность и может обслуживать до 100 тыс. пользователей в однокластерной системе.

«В этом году мы отмечаем растущий интерес организаций к современным решениям, позволяющим вывести эффективность внутрикорпоративных и внешних коммуникаций на новый уровень. Компания Unify продолжает предлагать ведущие на рынке продукты, с которыми наши заказчики достигают самых амбициозных бизнес-целей, — сказал Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ. — Мы также рады возможности поблагодарить наших партнеров за их профессионализм в работе с решениями Unify».

«Сертификация OpenScape Voice V9 дает возможность нашим заказчикам из самых разных отраслей, от небольших организаций до крупных ведомственных корпораций, предоставляющих услуги фиксированной телефонной связи, оптимизировать расходы на услуги связи и повысить эффективность бизнеса за счет предложения своим клиентам широкого спектра коммуникационных услуг», — сказал Джордже Петрович, руководитель отдела подготовки продаж технических решений Unify в России и СНГ

В рамках конференции компания Unify представила ряд новых продуктов и решений, поделилась основными результатами и планами на следующий год, а также наградила лучших партнеров в России и странах СНГ.

Был представлен новый релиз программного обеспечения OpenScape Contact Center V9 R1 , благодаря которому, решение становится омниканальным и позволяет заказчикам использовать новые каналы общения со своими клиентами, внешними и внутренними контактами. Так, в базовую лицензию включена интеграция с Facebook, взаимодействие с соцсетями и бизнес-системами (CRM, ERP, биллинг и др.) и маршрутизация обращений на оператора. Решение позволяет дифференцировать взаимодействия и получать сравнительные данные благодаря улучшенной системе отчетности и аналитики Life of Call.

В новом релизе программного обеспечения OpenScape 4000 V8 R1 расширена линейка телефонных аппаратов, работающих на этой платформе. Был произведен редизайн некоторых модулей системы, расширен список функций SIP-устройств, а также снижена стоимость филиальных решений. До конца текущего года Unify представит новый вариант филиального решения OpenScape Enterprise Gateway и возможность использования мобильного клиента OpenScape Mobile непосредственно на платформе OpenScape 4000.

Новый релиз OpenScape Enterprise Express V9. В версии V9 R2 представлены обновления отдельных продуктов, входящих в состав этого пакетированного решения: OpenScape Voice, OpenScape Branch, OpenScape SBC OpenScape Voice.

Представлен новый пульт OpenStage Xpert 6010pV1R1. Обновленный пульт выполнен в привычном для заказчиков корпусе и поддерживает всю его функциональность, но обладает рядом новых преимуществ. Среди них — обновленный процессор и расширенная память, встроенный микрофон с индикацией активности для громкой связи, индикатор вызова на корпусе, возможность настройки индикатора, поддержка выделенного разъема для подключения гарнитур.

Телефоны CP для платформ OpenScape 4000 и OpenScape Business. Выпущена прошивка телефонов OpenScape Desk Phones CP400 и CP600 для подключения их к системам OpenScape Business (начиная с V2R3) и OpenScape 4000 (начиная с V8R1). Данная прошивка поддерживает фирменный протокол HFA.

Компания Unify объявила о начале продаж мощного решения унифицированных коммуникаций OpenScape UC Application в Беларуси, Грузии, Казахстане и Украине. С сентября 2017 года заказчики в этих странах могут свободно заказать современное решение у локальных партнеров Unify.

Компания также представила обновленную программу сервисной поддержки ПО на уровне производителя (SSP). Программа теперь предусматривает переход от продажи сервисных лицензий к продаже сервисных контрактов и включает право получения пакетов обновлений ПО в рамках текущей версии и получение новых версий по мере их выпуска. Также заказчикам будет доступна круглосуточная горячая линия поддержки услуги по диагностике и устранению замечаний к работе программного обеспечения.

«Технологии в наши дни развиваются с невероятной динамикой. Цифровая трансформация остается важнейшей тенденцией на рынке, и наши заказчики ищут лучшие предложения, открывающие им больше новых возможностей для роста, — сказал Луис Домингос, руководитель отдела продуктов, Unify. — С новыми релизами Unify соответствует наиболее актуальным запросам организаций».