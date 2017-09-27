SAP SE представила новую версию SAP Hybris Commerce для авиаперевозчиков

SAP SE анонсировала новую версию SAP Hybris Commerce, разработанную с учетом отраслевой специфики, которая поможет авиакомпаниям максимально соответствовать всем потребностям современных «цифровых» путешественников. Решение позволяет авиаперевозчикам управлять ценообразованием и продвижением продуктов по различным каналам: в веб и мобильных приложениях, в магазинах аэропортов и во время полета.

В соответствии с новым стандартом системы продаж авиаперевозок NDC (New Distribution Capability), разработанным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), SAP Hybris Commerce Travel accelerator расширяет бизнес-возможности транспортных компаний с помощью лучших ритейл-практик. Одна из функций решения – создание персонализированных предложений, значительно повышающих уровень клиентского сервиса во всех точках взаимодействия, как личного, так и через цифровые каналы.

С помощью модуля SAP Hybris Commerce Travel accelerator авиакомпании анализируют данные о клиентах на основании их текущей деятельности, истории бронирования, уровня лояльности и используемого канала продаж. На основании этой информации перевозчик понимает, какие продукты и по какой цене можно предлагать клиенту. В центральном каталоге решения ведется сбор данных о продуктах компании и предложениях партнеров, тарифах, а также дополнительных транспортных услугах. Это позволяет перевозчикам выстраивать гибкую политику ценообразования и мерчендайзинга для создания комплексных коммерческих предложений.

Благодаря новому модулю Travel accelerator авиакомпании смогут использовать лучшие практики розничной торговли в стандартном процессе бронирования; увеличить конверсию на сайте; создавать комплексные предложения и промо для различных сегментов аудитории и каналов продаж; напрямую подключаться к партнерам, используя стандарт NDC; комбинировать тарифы ATPCO с динамическими тарифами и дополнительными услугами и управлять ими на базе решения; динамически формировать комплексные предложения, объединяющие перелет, размещение и другие сопутствующие услуги.

«Цифровая революция повлияла на то, как сегодняшние путешественники выбирают и покупают билеты, - сказал Маттиас Гёлер, старший вице-президент и руководитель отраслевых решений SAP Hybris. - Поскольку процесс бронирования перестал быть линейным, а стал более комплексным, авиакомпании сталкиваются с серьезными проблемами, решить которые можно с помощью подходов, применяемых в ритейле. SAP Hybris Commerce Travel Accelerator, соответствующий стандарту NDC IATA, предлагает расширенные возможности для розничных продаж и мерчандайзинга, учитывает все современные требования бизнеса и стимулирует его активный рост».

NDC - программа, запущенная IATA для разработки и вывода на рынок нового стандарта передачи данных на основе XML. Она позволяет авиакомпаниям сократить разрыв между ассортиментом их собственного сайта, и тем, что предоставляют через свои системы туроператоры. Клиенты получают легкий доступ ко всем предложениям авиакомпаний через каналы туроператора, а также возможность получать персонализированные предложения.

«Стандарт NDC расширяет возможности авиакомпаний по продаже своих услуг через туроператоров, что позволяет им преодолевать существующие ограничения», - отметил Яник Хойлс, директор NDCP, IATA. «Полностью совместимый с версией 16.2 релиз SAP Hybris Commerce Travel accelerator присоединяется к игрокам NDC, которые поддерживают усилия авиакомпаний в предоставлении более совершенного клиентского опыта.