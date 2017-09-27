R-Style Softlab обновила ИТ-систему RS-Securities V.6

R-Style Softlab представила обновленную версию решения для работы с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами RS-Securities V.6. Необходимость обновления системы связана со вступлением в силу с 1 октября 2017 г. Положения Банка России № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета при осуществлении брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».

В ходе работ по обновлению системы компания изменила порядок учета сделок, совершаемых банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, реализовано ведение счетов внутреннего учета в соответствии с требованиями Положения № 577-П, доработаны процедуры сверки данных внутреннего учета с бухгалтерским, депозитарным учетом, а также с документами, подтверждающими сделки. Кроме того, в системе реализованы отчетные формы, обеспечивающие визуализацию и представление информации по записям внутреннего учета: поручения и операции клиентов, регистры внутреннего учета и акты сверки.

«Программный продукт RS-Securities V.6 помогает банкам открыть для себя новые виды бизнеса, и поэтому спрос на него растет с каждым днем. Мы стараемся поддерживать решение в актуальном состоянии и регулярно обновляем его в соответствии с изменениями в российском законодательстве», — отметил директор департамента банковского ПО RS-Bank Лев Френкель.

Переход на новую версию дистрибутива для пользователей пройдет практически незаметно, поскольку сам механизм внутреннего учета операций с ценными бумагами остался неизменным. Он встроен в систему и не требует дополнительных усилий по настройке на этапе внедрения. Это отличает RS-Securities V.6 от аналогичных продуктов других разработчиков, в которых каждый обновленный модуль продается и устанавливается отдельно.