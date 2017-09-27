Lenovo и M.Game открыли предзаказ на VR-шлем Lenovo Explorer в России. Цена

Lenovo совместно с клубом для геймеров M.Game торговой сети «М.Видео» начали прием предварительных заказов на шлем смешанной реальности Explorerдля платформы Windows Mixed Reality, продажи которого в России стартуют 20 октября. Предварительный заказ в магазинах М.Видео позволяет не только войти в число первых обладателей устройства в России, но и получить скидку 10% от цены для версии с контроллерами в комплекте.

Впервые представленный на IFA 2017, VR шлем от Lenovo позволяет погружаться в игровые миры, смотреть видео в формате 360°. Lenovo Explorer оснащен двумя LCD-дисплеями с суммарным разрешением 2880×1440 точек и частотой обновления до 90 Гц, имеет подключение к ПК по интерфейсам HDMI и USB 3.0. Вес устройства составляет 380 г. (без учёта провода).

«Смешанная реальность – это будущее, которое расширяет привычные границы мира и наших возможностей по взаимодействию с ним. Решение Lenovo, реализованное на платформе Microsoft Windows Mixed Reality подарит незабываемый эффект погружения, работаете ли вы или просто проводите время с друзьями или семьей – сказал Сергей Дмитриев, руководитель департамента по работе с производителями вычислительной техники компании Microsoft в России – У платформы самая быстрая и легкая система настройки – всего 10 минут, и вы готовы к приключениям. Но самое главное преимущество – это то, что вы не привязаны к конкретному столу, креслу или помещению, устройство работает без внешних датчиков. Можно наслаждаться удивительными впечатлениями там, где вам удобнее».

Шлем смешанной реальности Lenovo Explorer — естественное и доступное продолжение персонального компьютера, предназначенное для игр, просмотра фильмов и фотографий, виртуальных экскурсий, работы с виртуальными рабочими столами и другими приложениями для платформы Windows Mixed Reality. Пространственный звук и продвинутый контроллер движений стирают границы между виртуальностью и реальностью. Эффект объединения – это синхронизация физического и виртуального миров без задержек или искажения.

Местоположение и направление устройство определяет с помощью двух 6DoF камер, расположенных в передней части шлема. Так как для работы не требуется внешних сенсоров, подключение к компьютеру занимает считанные минуты — достаточно лишь присоединить его к ПК через HDMI и USB. Длина кабелей дает пользователю возможность свободно двигаться в пространстве 3,5×3,5 м.

Для управления в играх и взаимодействия с компьютером можно использовать традиционные клавиатуру и мышь,контроллер XBOX ONE, или два опциональных беспроводных контроллера для виртуальной реальности с гироскопами и Bluetooth-подключением.

Для платформы Windows Mixed Reality адаптировано на сегодняшний день уже более 100 наименований контента: игр, фильмов и виртуальных экскурсий, и этот список непрерывно пополняется, открывая пользователям захватывающий и неповторимый мир виртуальной реальности.

Рекомендованная розничная цена устройства составит 39 990 руб. Уже сейчас желающие могут сделать предварительный заказ онлайн в M.Game или в любом магазине М.Видео и получить скидку 10%.