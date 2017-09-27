Huawei представила решение CloudFabric для ЦОДов
Huawei представила решение CloudFabric, созданное на основе концепции модульных сетей, оптимизированного для конкретных сценариев. CloudFabric помогает создавать центры обработки данных со сверхупрощенными дизайном, развертыванием, техническим обслуживанием и эксплуатацией. Компания также анонсировала FabricInsight – обновленную платформу интеллектуального сетевого анализа, технического обслуживания и эксплуатации (O&M).
Облачные вычисления стали ключевым двигателем цифровой трансформации, в результате от дата-центров требуется, чтобы они были ориентированы на конкретные сценарии. Однако этому препятствует низкая операционная эффективность традиционных универсальных решений. Huawei CloudFabric поможет предприятиям быстро создать сверхупрощенные и эффективные облачные сети ЦОД.
Huawei CloudFabric предоставляет три сценарий-ориентированных модели фабрик: модель «Фабрика высокой доступности/отказоустойчивости» (High Availability Fabric) ориентирована на сети ЦОД с повышенными требованиями по надежности и безопасности, а также интеллектуальной системой технического обслуживания и эксплуатации, что обеспечивает круглосуточную работу критических важных сервисов в финансовом секторе и пр. Модель «Фабрика гипермасштабируемости» (Hyperscale Fabric) ориентирована на гипермасштабируемые и неблокирующие сети ЦОД с множеством облаков автоматизированного управления.
Модель «Фабрика высокопроизводительных вычислений» (HPC Fabric) ориентирована на центры обработки данных, где необходимы высокопроизводительные вычисления, и может быть использована в таких секторах, как спутниковое картографирование, определение энергии (energy detection) и медико-биологические науки, поскольку отвечает требованиям нулевой потери пакетов информации и низкого значения задержки в Ethernet-фабриках.
«В то время, как цифровая трансформация предприятий ускоряется, перевод сервисов в облако не ограничивается интернет-отраслью – он охватывает финансовый, промышленный, энергетический сектора. Соответственно, сценарии использования облачных сетей ЦОД становятся все более разнообразными. Предприятия в каждой отрасли стараются эффективнее использовать облачные технологии для достижения прогресса в отрасли и повышения операционной эффективности, – сказал Юй Ли (Yu Li), генеральный директор Huawei Data Center Network Domain. – Huawei CloudFabric определяет сценарий-ориентированные модели фабрик, концентрируется на сети и приложениях, а не сетевых элементах, и помогает предприятиям быстро создать сети на базе облака с учетом конкретных сервисных сценариев и будущего развития, тем самым ускоряя цифровую трансформацию».
Кроме того, решение Huawei CloudFabric обновляет платформу интеллектуального сетевого анализа, и технического обслуживания и эксплуатации (O&M) FabricInsight. Собирая и анализируя данные о реальном трафике всей сети, платформа FabricInsight отслеживает текущее состояние приложений и сетей с учетом их связей в реальном времени и выявляет сбои за считанные минуты. Используя технологию телеметрии в реальном времени, FabricInsight также комплексно оценивает соблюдение стандартов качества предоставляемых услуг и прогнозирует неизвестные риски, открывая новую эру интеллектуального сетевого анализа, технического обслуживания и эксплуатации (O&M).
Решение Huawei CloudFabric способно значительно упростить сетевую архитектуру и сократить период проектирования от нескольких месяцев до нескольких дней. Кроме того, благодаря открытой SDN-архитектуре и автоматической доставке сетевых настроек и правил обеспечения безопасности, это решение сокращает время предоставления услуги от нескольких недель до нескольких минут, тем самым обеспечивая сверхупрощенное развертывание. И наконец, благодаря интеллектуальному сетевому анализу и платформе FabricInsight, оно повышает эффективность принятия решений и сокращает срок обнаружения сбоев от нескольких часов до нескольких минут. Как важный элемент сети Huawei All-Cloud Network перспективное решение CloudFabric призвано помочь большему количеству отраслей и предприятий расти вместе с облаком.