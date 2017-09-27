Getac представила новое поколение защищенных планшетов F110

Getac представила четвертое поколение защищенных планшетов F110, одной из самых востребованных моделей марки. Разработанный для полевых специалистов, работающих в экстремальных условиях, планшет оснащен процессорами Intel® Kaby LakeTM и новой многоуровневой системой защиты данных, что обеспечивает F110 рекордную производительность и самый высокий уровень безопасности в классе устройств.

Одна из ключевых особенностей нового поколения F110 – инфракрасная камера для более удобной и безопасной авторизации с помощью системы распознавания лиц Windows Hello. В сочетании с модулем TPM 2.0 и SSD-накопителем Opal 2.0, входящими в стандартную комплектацию F110, пользователи получают надежное мобильное устройство для работы в любых условиях.

«Защищенный планшет F110, благодаря высоким показателям производительности, непревзойденному уровню безопасности и компактным размерам, остается одним из самых продаваемых мобильных устройств Getac, – сказал Скотт Шейнман (Scott Shainman), президент Getac. – Новое поколение F110, продолжая традицию, стало еще быстрее и надежнее.»

Использование процессоров Intel Kaby LakeTM CoreTM i7 и i5 для увеличения показателей производительности и экономного потребления электроэнергии делает Getac F110, по данным компании, самым мощным защищенным планшетом на рынке. Интегрированный чип Intel HD Graphics 620, Wi-Fi-модуль Intel 802.11ac, технология Bluetooth 4.2 и батарея с функцией «горячей замены» гарантируют универсальность.

Планшет, реализованный в тонком корпусе, оснащен ультрачувствительным сенсорным экраном LumiBond 2.0 диагональю 11,6 дюймов, приспособленным для чтения при ярком солнечном свете, работы под дождем, в печатках, а также для управления с помощью стилуса. Благодаря своим размерам дисплей позволяет разместить все необходимые для быстрого доступа приложения на рабочем столе.

Getac F110 поддерживает функции безопасности Windows 10. Платформенный модуль TPM 2.0 предназначен для аппаратной защиты системы и осуществляет эффективное выявление признаков несанкционированного вторжения во время загрузки системы, а технология BitLocker защищает данные при хранении, использовании и передаче информации. Многофакторная аутентификация, включающая инфракрасную камеру, сканер отпечатков пальцев, а также считыватели смарт-карт и меток RFID, позволяет в полной мере использовать функции контроля доступа и защиты информации Microsoft Windows 10: Windows Hello, Microsoft Passport и Credential Guard. В случае потери либо кражи дополнительная функция Absolute DDS дает возможность удаленно заблокировать устройство.

Опциональная инфракрасная камера функционирует при любом освещении и обеспечивает надежную и точную работу системы распознавания лиц, позволяя отличить лицо реального человека от фотографии авторизированного пользователя. Для видеоконференций и сбора данных планшет оснащен фронтальной Full HD-камерой и 8-мегапиксельной камерой задней панели с автофокусом и считывателем штрих-кодов.

Планшет прошел сертификацию на соответствие стандартам MIL-STD810G и IP65, что свидетельствует об устойчивости к падению с высоты более 1 м, воздействию влаги, жидкостей, вибрации, ударов и экстремальных температур от -20°C до +60°С (в режиме работы) и от -51°C до +71°С (в режиме хранения). Для планшета F110 компания Getac предоставляет трехлетнюю комплексную гарантию bumper-to-bumper, покрывающую случайные повреждения и воздействие факторов окружающей среды.

В числе дополнительных аксессуаров для F110 – автомобильные док-станции производства Gamber-Johnson и Havis, с помощью которых пользователь может одновременно подключать планшет к антеннам WWAN и WLAN с высоким коэффициентом усиления, а также к GPS-антенне на крыше транспортного средства. Дополнительный модуль GPS (с поддержкой ГЛОНАСС), в свою очередь, гарантирует точное определение местоположения.