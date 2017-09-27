Ford будет проектировать автомобили с помощью VR и Microsoft HoloLens

Ford объявил о том, что очки дополненной реальности Microsoft HoloLens будут применяться в дизайнерских бюро компании для разработки новых моделей машин.

Создание автомобиля требует от команды конструкторов принятия тысяч решений, которые могут быть одновременно связаны с внешним видом, эргономикой, прочностью и безопасностью. Сводить всю эту информацию воедино и учитывать связи и зависимости — непростая задача, решить которую поможет дополненная реальность.

С использованием HoloLens разработчики полностью не отказываются от традиционного метода создания макетов автомобилей из глины, но теперь они становятся более функциональными — поверх физической модели теперь можно выводить слои с дополнительной информацией. Это позволит дизайнерам и инженерам в режиме реального времени оценивать, как, например, та или иная деталь воспринимается взглядом клиента и влияет на общую эстетику автомобиля. Если раньше на это уходило несколько дней или даже недель, то с использованием дополненной реальности подобную информацию можно будет получать в течение дня.

Сочетание физической и виртуальной моделей автомобиля посредством HoloLens открывает перед разработчиками и другие возможности. Например, один конструктор может оставить для другого голосовые заметки, привязанные к конкретным точкам на корпусе, и их прослушивание будет аналогично личной демонстрации. Или же вся команда может организовать совещание вокруг макета автомобиля и на месте обсудить варианты дизайна зеркал заднего вида или радиаторной решетки, внося изменения в них прямо по ходу обсуждения.

«Невероятно, что мы можем сочетать новый и старый методы — глиняные модели и голограммы — таким образом, что каждый из них экономит время и позволяет дизайнерам экспериментировать и быстро проверять свои идеи, придумывать ещё более стильные и утончённые решения. Microsoft HoloLens — это мощный инструмент для дизайнеров», — отметил Морэй Кэллум, вице-президент по дизайну Ford.