«Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности

«Астерос» создала партнерский альянс с «Видеоинтеллект». В ближайшее время партнеры планируют вывести на рынок «умные» решения в области безопасности и антитеррора для транспортного сектора.

Меры по усилению транспортной безопасности, вызванные ростом экстремистских угроз, а также потребностями в обеспечении высокого уровня защиты горожан и зарубежных гостей в преддверии Чемпионата мира по футболу’2018, требуют качественно новых «умных» решений. Эта идея легла в основу нового партнерского альянса российских компаний «Астерос» и «Видеоинтеллект».

Специалисты компаний уже приступили к совместной работе над созданием прототипа комплекса интегральной безопасности DLISS (Deep Learning Integrated Security System), который, благодаря симбиозу инновационных методов анализа и единой информационной системе, станет первым «умным» российским решением для обеспечения комплексной безопасности в отечественной транспортной отрасли.

«Делая ставку на развитие подразделения НИОКР, «Астерос» заинтересована в коллаборации с российскими разработчиками прогрессивных технологий и средств защиты и антитеррора, – сказал Вадим Сосенко, директор департамента технической экспертизы и поддержки продаж, группа «Астерос», – Наш новый партнер специализируется на инновационных разработках в области распознавания объектов в сложных условиях видимости, а также идентификации миниатюрных или сливающихся с фоном предметов, подозреваемых лиц, плохоразличимых деталей даже в плотном пассажиропотоке. Мы провели собственный сравнительный анализ и считаем, что по уровню эффективности эти разработки сравнимы, а местами и превосходят известные импортные решения. Объединив инновации партнера с богатым проектным опытом Астерос, мы получили необходимую синергию для создания действительно сильных конкурентных продуктов в области безопасности на транспорте».

Представители компании «Видеоинтеллект» также уверены, что обширная экспертиза и уникальные R&D-возможности, объединенные в рамках консорциума, позволят создавать высококонкурентные «умные» решения как для госсектора, так и для крупного бизнеса, в том числе, в рамках событий международного масштаба. «Применяемые технологии и программные решения компании «Видеоинтеллект» уникальны не только для российского, но и для мирового рынка систем безопасности. Сотрудничество с группой «Астерос» лишний раз подчеркивает наши преимущества и усиливает амбиции. Мы рады, что партнерские отношения «Видеоинтеллекта» и «Астерос» уже начали приносить плоды, и нас ждет работа над масштабным транспортным проектом» – отметил Павел Сажин, генеральный директор «Видеоинтеллекта».

В основу технологии, применяемой компанией «Видеоинтеллект» при создании системы ситуационной и поведенческой видеоаналитики, положены методы анализа данных из ядерной физики. Разработки российского вендора применяются на объектах ритейла, на транспорте, в финансовых и образовательных учреждениях, на спортивных объектах. Качество обнаружения заданных ситуаций в системе «Видеоинтеллект» подтверждено испытаниями в реальных условиях эксплуатации. С их помощью можно не только идентифицировать объекты, но и анализировать поведение людей и характер их действий.

В 2017 году вышел Рейтинг системных интеграторов, работающих на российском рынке инженерной инфраструктуры и комплексной безопасности, составленный в рамках исследования, проведенного аналитическим агентством TAdviser с целью выявления наиболее компетентной компании в этой области. Лидером рейтинга стала группа «Астерос», на счету которой — целый ряд масштабных проектов на высотных зданиях (Башня «Федерация», «Норд Стар Тауэр», «Меркурий», офис ВТБ на ул. Воронцовская), уникальных объектах исторического наследия (офис «Газпром экспорта» в Палаццо Росси, здание Главного штаба Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге), на объектах спортивной и гостиничной инфраструктуры (в частности, проекты, подготовленные к Олимпиаде 2014 года в Сочи и к Чемпионату мира по футболу 2018 года).

В штате компании числится 680 специалистов по проектированию и реализации инженерной инфраструктуры и комплексных систем безопасности. Наряду с решениями ведущих мировых вендоров, компания успешно внедряет на объектах собственные продуктовые разработки. Речь идет, прежде всего, о системе сбора и обработки информации Securix, используемой практически в каждом реализованном «Астерос» проекте по безопасности. Программный комплекс Securix предназначен для создания интегрированных платформ, консолидирующих информацию, поступающую с нескольких обособленных подсистем (видеонаблюдения, пожарной безопасности, сигнализации, СКУД и других), в ситуационном центре или на посте охраны компании-клиента.