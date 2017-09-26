«Витте Консалтинг» представила систему мониторинга сервисов «КоСМоС»

«Витте Консалтинг» (группа компаний «Ай-Теко») представила консолидированную систему мониторинга сервисов (КоСМоС). Новая разработка, которая будет презентована 27 сентября 2017 г. на VIII Всероссийской конференции itSMF России, позволит заказчикам решить проблему разрозненности существующих систем контроля и управления и их неготовности к работе со сложносоставными сервисами.

«КоСМоС» входит в новую линейку продуктов и услуг в области цифровой трансформации «Витте Консалтинга» и базируется на компонентах с открытым исходным кодом, а также специализированных решениях, разработанных специалистами компании. «Космическая» новинка значительно расширяет возможности платформы интернета вещей CoIIoT в части организации процессов мониторинга.

Эффективность работы системы обеспечивается использованием специальной технологии для хранения цифровых моделей сервисов и перерасчета состояния их компонентов. Особенность данной технологии заключается в представлении иерархической информации в виде направленных графов и применении специализированных алгоритмов для траверса и графовых вычислений, что позволяет достичь высокой производительности при оперативной обработке больших объемов данных.

«Чтобы обеспечить основные и вспомогательные бизнес-функции, современным предприятиям различных отраслей экономики необходимо наладить прозрачность, стабильность и эффективность работы внутренних и внешних сервисов, – отметил Алексей Заславский, директор департамента компании «Витте Консалтинг» (ГК «АйТеко»). – «КоСМоС» предоставляет руководству компаний высоконадежные и эффективные инструменты, значительно облегчающие процесс принятия и обоснования управленческих решений».

«КоСМоС» позволяет оперативно выявлять и устранять текущие проблемы, а также проводить детальный анализ исторической информации для того, чтобы разобраться с причиной сбоя и предотвратить его повторение. Интерфейс системы дает возможность использовать ее на любых современных устройствах без ущерба основным функциям.

В результате внедрения «КоСМоС» вырабатывается консолидированный взгляд на основные и вспомогательные сервисы заказчика, формируется централизованное хранилище цифровых моделей сервисов и выстраивается единая консоль сообщений о результатах мониторинга их состояния.