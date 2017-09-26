TmaxSoft внедрила СУБД Tibero в индийской платежной системе fonePaisa

TmaxSoft сообщила о завершении проекта внедрения реляционной СУБД Tibero в индийской платежной системе fonePaisa. В ходе проекта была осуществлена миграция из действовавшей конфигурации Oracle DB на СУБД Tibero. По его итогам компания fonePaisa получила решение, позволившее сэкономить на совокупной стоимости владения почти 64%, при цене за лицензии в 1/3 от цены Oracle. Суммарно Tibero оказался для fonPaisa на 280% экономичнее.

fonePaisa Payment Solution Pvt. Ltd – компания, занимающаяся цифровой обработкой платежей. fonePaisa позволяет потребителям, продавцам и предприятиям с помощью мобильного приложения или веб-версии осуществлять и принимать безналичные платежи. Стратегия компании подразумевает объединения всех источников платежей: дебетовые и кредитные карты, прямые банковские переводы, а также более 15 популярных в Индии электронных кошельков.

Учитывая сферу работы компании, большое число пользователей и задачи по масштабированию на проведение миллионов транзакций в день инфраструктура должна быть максимально защищенной, надежной и отказоустойчивой. Вместе с этим, системе необходимо поддерживать минимальный уровень расходов на поддержку, чтобы предлагать клиентам наиболее доступные решения.

Первоначальная разработка основных приложений велась с использованием Oracle, но прогнозирование дальнейшей работы показало, что скованность лицензиями Oracle обойдется в слишком большую сумму. Кроме этого, на начальных этапах работы с Oracle были проблемы в плане поддержки.

Учитывая данные обстоятельства, встал вопрос замены соответствующей реляционной СУБД на более подходящее решение. Выбор пал на РСУБД Tibero, которая удовлетворяла всем требованиям безопасности, доступности и скорости обработки транзакций.

Был проведен перенос всего существующего кода с Oracle на Tibero. Конечная конфигурация решения включала: реляционную базу данных Tibero, решения для отказоустойчивости Tibero Active Cluster и Tibero Standby, а также все сопутствующее ПО.

Существенных проблем при миграции не возникло, так как одно из основных преимуществ Tibero – максимальная на рынке совместимость с PL/SQL Oracle. Незначительные нестыковки были оперативно решены специалистами поддержки TmaxSoft. Более того, не потребовалось переучивать персонал – навыки, полученные при работе с Oracle, прекрасно использовались в работе с Tibero.

Сегодня TmaxSoft работает и в России. В июле 2017 г. южнокорейская компания и российский разработчик и интегратор банковского ПО R-Style Softlab подписали соглашение о стратегическом партнерстве по подготовке и выводу на рынок российского банковского сектора автоматизированной банковской системы АБС RS Bank на недорогой и защищенной от санкционных рисков СУБД Tibero.

В этом же месяце TmaxSoft и ведущий российский системный интегратор «АйТеко» сообщили о заключении стратегического партнерства решению TmaxSoft OpenFrame – программному комплексу для переноса приложений с мейнфреймов на открытые системы.

В августе успехом завершились испытания популярной на российском рынке процессинговой системы SmartVista от компании «БРЦ Банковские Технологии» на совместимость с СУБД Tibero.