Synology представила облачное ПО C2 Backup для NAS Synology

Synology Inc. анонсировала Synology C2 Backup, экономичное фирменное решение для резервного копирования в облако данных, хранящихся на NAS Synology.

«Потребность в сохранности важных данных возрастает с каждым днем. Предлагая нашим пользователям гибкие возможности резервного копирования в облако, мы наилучшим образом решаем данную задачу, - сказала Дла-Ю Лю (Jia-Yu Liu) старший менеджер направления Cloud & Backup Synology Inc. - Synology посвятила более года на создание собственного дата-центра, чтобы предоставить своим пользователям оптимизированные инструменты надежного облачного резервирования на самых выгодных условиях».

Synology C2 Backup предлагает два гибких тарифных плана для различных потребностей пользователей. Тарифный План I содержит все необходимые базовые функции резервного копирования: ежедневный бэкап данных с поддержкой версионности, до 11 резервных версий файлов за последние 30 дней без дополнительной оплаты, возможность выбора необходимого дискового пространства: 100 ГБ, 300 ГБ и 1 ТБ.

Тарифный План II с более расширенными функциями включает гибкие настройки графика резервирования, настраиваемые политики хранения, дедупликацию данных для оптимизации дискового пространства и терабайты облачного резервирования.

Synology C2 Backup доступен во всех странах Европы, в России, Украине и странах СНГ.

Новым пользователям Synology C2 Backup предлагает бесплатный период 30 дней, в течение которого они смогут протестировать все функции и подобрать необходимый тарифный план.

Synology C2 Backup доступен для устройств DiskStation, RackStation, и FlashStation. Поддерживаемые модели: 18-серия: DS3018xs, DS918+, DS718+, DS218+, DS418j; 17- серия: FS3017, FS2017, RS4017xs+, RS18017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs, DS1817+, DS1517+, DS1817, DS1517; 16- серия: RS2416RP+, RS2416+, RS18016xs+, RS816, DS916+, DS416slim, DS416play, DS416j, DS416, NVR216, DS716+II, DS716+, DS216se, DS216play, DS216j, DS216+II, DS216+, DS216, DS116; 15- серия: RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, RS815RP+, RS815+, RS815, DS415play, DS415+, DS715, DS215j, DS215+, DS115j, DS115; 14- серия: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, DS414slim, DS414j, DS414, RS214, DS214se, DS214play, DS214+, DS214, DS114, EDS14; 13- серия: DS2413+, RS3413xs+, RS10613xs+, DS1813+, DS1513+, DS413j, DS413, DS713+, DS213j, DS213air, DS213+, DS213; 12- серия: DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212RP+, RS2212+, DS1812+, DS1512+, RS812RP+, RS812+, RS812, DS412+, RS212, DS712+, DS212j, DS212+, DS212, DS112j, DS112+, DS112; 11- серия: DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211RP+, RS2211+, DS1511+, RS411, DS411slim, DS411j, DS411+II, DS411+, DS411, DS211j, DS211+, DS211, DS111.