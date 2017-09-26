Motorola представила полную линейку модулей Moto Mods для российского рынка. Цены

Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила на российском рынке линейку модулей Moto Mods, позволяющих расширить функционал смартфонов Motorola серии Z. Среди устройств, которые будут доступны российским пользователям, панорамная фото и видео камера Camera 360°, игровая консоль Gamepad, фотокамера с оптическим зумом Hasselblad True Zoom, видеопроектор Insta-Share Projector, батарея высокой емкости Turbo Power Pack, тонкая батарея MOD Power Pack, мощный стереодинамик JBL SoundBoost 2 и задние панели Style Shell.

Модуль Camera 360° придает новую степень свободы обладателям смартфонов Motorola серии Z, позволяя делать панорамные снимки с углом охвата 150 и 360° и снимать видео в формате 4К 360° с объемным звуком. Специальное ПО от Motorola дает уникальную возможность редактировать панорамные фотографии и видеоролики прямо на смартфоне и транслировать их по каналам социальных сетей.

Модуль GamePad превращает смартфон Motorola серии Z в полноценную портативную игровую консоль c двумя джойстиками и полным набором кнопок для управления. Встроенная батарея на 1035 мАч позволяет играть до 8 часов без подзарядки.

Среди других модулей, представленных на российском рынке, Hasselblad True Zoom — превращающий смартфон в профессиональную камеру с 10-кратным оптическим зумом и возможностью съемки в формате RAW. Модуль оснащен оптической стабилизацией и объективом с фокусным расстоянием 4,5-45 мм с относительным отверстием f 3,5-6,5.

Модуль Insta-Share незаменим для пользователей, которые любят смотреть фотографии и видеоролики со смартфона в компании друзей. Он представляет собой настоящий цифровой проектор, способный проецировать изображение на любую поверхность, получая картинку с диагональю до 70 дюймов.

Дополнительная батарея Power Pack при толщине всего 4,99 мм способна продлить время автономной работы смартфона на 16 часов. Модуль Turbo Power Pack увеличивает время работы смартфона на 24 часа и поддерживает технологию быстрой зарядки TurboCharge, как при зарядке от сети, так и при питании смартфона.

Модуль JBL SoundBoost 2 ориентирован на меломанов, которые желают радикально улучшить звучание своего смартфона. Два 27-мм динамика мощностью по 3 Вт обеспечивают максимальную громкость 80 dSPL при диапазоне воспроизводимых частот 200 Гц – 20 кГц.

Модули Moto Mods для смартфонов серии Z не только расширяют функционал, но и помогают пользователям выделиться в толпе. Легкие и компактные, они легко помещаются в карман и служат модным аксессуаром, отражая индивидуальность своего обладателя.

Ориентировочные розничные цены на устройства составляют: модуль Camera 360° – 17 990 руб., модуль Hasselblad True Zoom – 19 990 руб., модуль Insta-Share Projector – 22 990 руб., модуль Power Pack Mod – 3990 руб., модуль Turbo Power Pack – 4990 рублей, модуль JBL SoundBoost 2 – 5990 руб., модуль Style Shell с беспроводной зарядкой – 1990 руб., модуль Style Shell – 2990 руб. Модуль GamePad будет доступен на российском рынке в ноябре 2017 г. по ориентировочной розничной цене 4990 руб.