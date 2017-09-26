I-Retail привлекла 120 млн рублей от группы «Синара»

I-Retail, разработчик и поставщик кассовых и мобильных решений для предприятий МСБ в розничной торговле, привлекла 120 млн рублей. Инвестором выступила группа «Синара», объединяющая 18 предприятий различной отраслевой направленности, в том числе, инвестиционную компанию.

По итогам сделки новому инвестору принадлежит 24,99% i-Retail. Долей 75,01% владеет основатель компании Кирилл Войцехович-Казанцев.

Основной продукт i-Retail – комплекс программного обеспечения и кассового оборудования, который объединяет облачную кассу, платежный терминал, электронные каталоги товаров, товаро-учетную и CRM системы. На сегодняшний день, по данным компании, это единственное на российском рынке решение, которое позволяет управлять всеми каналами продаж розничного предприятия, как офлайн, так и онлайн.

Михаил Ходоровский, генеральный директор группы «Синара», отметил: «У рынка онлайн касс большой потенциал, и требования 54 ФЗ далеко не единственная тому причина. Мы наблюдаем рост малого и среднего розничного бизнеса, который ищет возможности конкурировать с крупными форматами. Для этого ему нужны качественные и адекватные по цене средства аналитики и увеличения продаж, которые заложены в ККТ нового поколения. Мы проанализировали все имеющиеся на рынке решения и остановили свой выбор на компании i-Retail, поскольку ее продукт отвечает на этот запрос на 100%. А возможность получать все сервисы из облака делает ее предложение еще и экономически привлекательным для пользователей».

По оценке экспертов, в соответствии с изменениями нормативной базы до конца 2017 г. количество зарегистрированных аппаратов, которые требуют замены, составляет около 1,8 млн штук. К моменту, когда все нововведения фискальной политики в России вступят в силу, должно быть усовершенствованно примерно 3,5 млн единиц такой техники.

Кирилл Войцехович-Казанцев, основатель и операционный директор i-Retail, сказал: «Сегодня у малой розницы появилась возможность противостоять крупным сетевым форматам не только за счет невыгодного для них демпинга, но и за счет современных средств управления бизнесом. Мы предлагаем нашим клиентам не просто кассу, соответствующую всем требованиям 54 ФЗ, мы обеспечиваем их инструментом для расширения продаж и удержания покупателей. Это существенно повышает конкурентоспособность небольших магазинов и стимулирует их рост».

i-Retail создана в 2016 году, продажи стартовали в январе 2017 года, на момент инвестиций в сентябре 2017 года количество клиентов составило 7000. Компания растет в среднем на 35-40% в месяц. Полученные средства пойдут на расширение бизнеса, стимулирование продаж и развитие платформы. В планах компании на ближайшие два года – 70 тысяч клиентов.