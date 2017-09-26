Hitachi Vantara представила конвергентные решения нового поколения

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., выпустила на рынок новое семейство конвергентных инфраструктурных систем – Hitachi Unified Compute Platform (UCP) CI. Одновременно компания представила технологию Hitachi UCP Advisor 2.0 – новое поколение программного обеспечения для автоматизации и управления продуктами семейства систем UCP.

Вместе эти решения позволят создать гибкую и высокопроизводительную платформу корпоративного класса, которая объединит лучшие в своем роде системы хранения, вычислительные ресурсы и сетевые элементы с тщательно продуманными и расширяемыми программными средствами автоматизации и управления. Это сочетание станет основой для цифровых решений нового поколения для работы с данными.

Системы UCP CI и технология UCP Advisor создают современную, ориентированную на работу с данными среду, благодаря которой бизнес может гибко реагировать на изменчивые требования рынка. Они обеспечивают комплексную поддержку уже существующих приложений заказчиков для виртуализации, работы с базами данных и аналитики, а также включают в себя функционал, позволяющий ускорить развертывание корпоративных приложений, повысить их производительность, продлить время бесперебойной работы, упростить диагностику и устранение неисправностей, а также усовершенствовать функции безопасности. Все это дает компаниям возможность научиться эффективнее использовать важнейший стратегический актив предприятия – его данные – и тем самым разработать новые бизнес-модели и обнаружить дополнительные источники дохода.

«Руководители компаний, стоящих на пороге цифровой трансформации, должны быть уверены в том, что умеют рационально управлять своим бизнесом и использовать самые современные технологии для повышения его эффективности, – сказал вице-президент Hitachi Vantara по маркетингу инфраструктурных решений Боб Мадайо (Bob Madaio). – Конвергентные инфраструктурные системы Hitachi обеспечивают фундаментальную поддержку в процессе модернизации ИТ и позволяют бизнесу создать гибкую информационную среду. Благодаря этому наши заказчики могут задействовать все возможности облачных сервисов, открытых систем и таких популярных технологий, как расширенная аналитика и искусственный интеллект».

Новые возможности программного средства Hitachi UCP Advisor включают в себя упрощение развертывания программ за счет автоматического конфигурирования физических и виртуальных сред с возможностью минимизировать время простоев, автоматически управлять жизненным циклом, осуществлять мониторинг и отправлять оповещения о работоспособности оборудования; расширяемые средства автоматизации, предусматривающие интеграцию со средами управления ЦОД; интуитивно понятный интерфейс, поддерживающий объединенное управление конвергентными и гиперконвергентными системами UCP, а также системами на базе стоечной архитектуры.

Новые возможности систем Hitachi UCP CI включают в себя интеграцию с программным обеспечением UCP Advisor, которая обеспечивает автоматизированное управление, координирование и мониторинг; объединение возможностей ведущей системы хранения корпоративного класса Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) и процессоров шестого поколения Intel Xeon Scalable для создания гибких, высокопроизводительных и легко конфигурируемых систем, способных поддерживать любые корпоративные приложения любого масштаба в любых облачных средах; масштабирование от систем начального уровня и проектов по проверке концепций до поддержки критически важных приложений и развертываний в масштабах всего предприятия; поставку в виде сертифицированной, полностью интегрированной и готовой к работе системы, а также ее быструю установку, чтобы ускорить получение выгоды; более рациональное и эффективное управление активами бизнес-данных, организацию работы с ними и мобильный доступ, возможный как на территории заказчика, так и в облачных средах.

«В основе современных бизнес-стратегий лежит необходимость конкурировать на цифровом рынке, увеличивая ценность данных компании, которые можно собирать из любых источников, использовать в любом приложении и любой облачной среде. Эта новая модель использования данных предъявляет высокие требования к современным ИТ-инфраструктурам: сегодня они должны обеспечивать эффективное управление данными, включая мобильный доступ к ним и возможность их анализа. Все это позволит извлекать из данных ценные знания, которые помогут бизнесу принимать более эффективные решения и добиваться более высоких результатов, – отметил Ири Трашански (Iri Trashanski), старший вице-президент Hitachi Vantara по развитию рынка и управлению продуктами. – Любой заказчик, приступивший к цифровой трансформации бизнеса, получит преимущества от использования конвергентных и гиперконвергентных инфраструктурных систем Hitachi».

Новое программное средство Hitachi UCP Advisor и системы UCP CI представляют собой следующий этап развития обновленного и расширенного комплекса решений UCP от Hitachi Vantara. Новый ассортимент решений включает системы UCP RS с архитектурой Rack-scale, созданные на базе VMware Cloud Foundation, а также гиперконвергентные системы UCP HC, теперь дополненные возможностями ускорения энергонезависимой памяти (NVMe). Программное средство UCP Advisor 2.0 можно использовать в сочетании с любой из этих систем UCP; это позволит упростить управление данными и координирование, а также повысить операционную эффективность предприятия.

Системы UCP CI доступны заказчикам всех стран. Программное обеспечение нового поколения UCP Advisor 2.0 появится на рынке позднее в этом году.