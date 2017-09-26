Fujitsu представила новые решения в области гибридных облачных вычислений

Fujitsu представила участникам партнерской программы SELECT новые инструменты для доставки клиентам облачных услуг. Доступ к новым инструментам можно получить через гибридный облачный портал Enterprise Service Catalog Manager с интуитивно понятным интерфейсом. Вычислительная инфраструктура все чаще переходит в облако, и компания Fujitsu предлагает участникам программы SELECT возможность создать на базе облачных сервисов новые направления бизнеса, предлагая заказчикам дополнительные возможности по повышению эффективности работы вычислительной инфраструктуры.

Представляя новый гибридный облачный портал, компания Fujitsu предоставляет участникам партнерской программы новые типы и виды решений с тем, чтобы они могли предложить своим клиентам особые возможности для реализации цифровой трансформации бизнес-процессов.

Сегодня заказчики все чаще ищут надежных партнеров, которые помогут им сориентироваться на пути к цифровым технологиям и стать своего рода проводником в этом направлении. А для этого компании-партнеру необходимо уметь находить баланс между преимуществами использования частных облачных сред, и традиционных локальных инфраструктур, и создавать гибридную ИТ-среду, учитывающую индивидуальные потребности каждого из заказчиков.

На первом этапе компания Fujitsu и предлагает участникам партнерской программы портал Enterprise Service Catalog Manager (ESCM), который позволит им легко и просто составить перечень новых облачных услуг и сервисов для клиентов, включая управление идентификационной информацией, учет и управление подписками. Портал, доступ к которому открыт уже сегодня, поможет участникам партнерской программы создать на базе интегрированных систем Primeflex частные облачные среды для своих заказчиков. В дальнейшем компания Fujitsu предложит участникам партнерской программы дополнительные возможности для продажи перспективных услуг по модели «Инфраструктура как услуга» (IaaS) и «Платформа как услуга» (PaaS).

Дейв Хазард (Dave Hazard), директор подразделения дистрибуции и взаимодействия с партнерами компании Fujitsu, сказал: «Компании требуют все больше от своих партнеров: они рассчитывают на то, что те помогут им справиться с трудностями создания своих собственных гибридных ИТ-сред. Новое решение Fujitsu в области гибридных облачных вычислений будет интересно всем партнерам компании, будь то сервисные партнеры, реселлеры или торговые партнеры, ориентированные на малый и средний бизнес, ведь оно позволит им предоставлять своим клиентам именно те ИТ-услуги в области гибридных облачных вычислений, которые им нужны. Fujitsu готова оказать поддержку участникам партнерской программы SELECT на каждом этапе процесса, в том числе провести обучение, а также проконсультировать по возникающим вопросам и помочь им таким образом добиться успеха».

Некоторые участники партнерской программы SELECT, например, компания SOHNIX AG, уже успешно пользуются возможностями портала Enterprise Service Catalog Manager и предлагают своим клиентам новые услуги и сервисы. Совсем недавно компания SOHNIX успешно реализовала проект в Университете прикладных наук в г. Висмар (Hochschule Wismar) по организации онлайн-обучения, что означает новые возможности для обучения и свободу выбора для тех студентов, у кого ограничено время для посещения лекций.

Матиас Хессе (Matthias Hesse), директор ИТ- и медиацентра в Университете прикладных наук в г. Висмар, отметил: «Динамическое распределение ресурсов является крайне важным и необходимым для нас. Сейчас, когда мы используем в работе и облачный портал с интуитивно понятным интерфейсом, и портал Enterprise Service Catalog Manager, наши преподаватели могут с легкостью распределять ресурсы для студентов, а также одобрять доступ к ним. Таким образом, мы можем оказывать максимальную поддержку нашим студентам и в то же время оптимизировать использование имеющихся у нас ресурсов».

Компания Fujitsu предлагает обширную программу обучения для партнеров, заинтересованных в предоставлении гибридных облачных услуг и сервисов, при этом базовая программа обучения обязательна для всех. Кроме того, Fujitsu предлагает различные дополнительные модули обучения для получения партнерами знаний в конкретных направлениях, например, в области предоставления специализированных услуг и финансового моделирования. Обучение по дополнительным программам позволит партнерам пройти аккредитацию по новым направлениям в области гибридных облачных технологий для получения статуса SELECT Expert Hybrid Cloud. Участники партнерской программы Fujitsu также смогут научиться работать с порталом Enterprise Service Catalog Manager, определять, какие новые услуги необходимы их клиентам и выделять вычислительные ресурсы для их предоставления, а также формировать механизм ценообразования и настраивать внешний вид портала самообслуживания под каждого клиента для визуализации информации о конкретных брендах.