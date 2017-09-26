Cleverdata подключила платформу Getintent к бирже данных 1DMC

Getintent и Cleverdata (входит в группу Ланит) заключили стратегическое партнёрство об интеграции данных биржи 1DMC. Обезличенные данные об интернет-аудитории от более 20 поставщиков 1DMC теперь доступны для проведения более точных таргетинговых рекламных кампаний клиентов Getintent.

Для таргетинга на интересующую аудиторию на бирже доступны более 2 500 различных атрибутов внешних данных, среди которых социально-демографические параметры, интересы к определенным темам, намерения о покупке различных типов товаров, геоданные, наличие недвижимости/автомобиля/домашних животных и другие категории обезличенных данных об интернет-аудитории.

На основе заданных параметров формируется сегмент интернет-аудитории, который передается в programmatic-платформу для последующих показов рекламы выбранным пользователям. Клиенты Getintent могут в режиме одного окна настраивать и таргетировать рекламные кампании с применением данных CleverDATA. Клиент может заказать формирование необходимого сегмента там, где ему удобно: как на стороне Getintent, так и на стороне Cleverdata.

Биржа 1DMC является единой точкой доступа к данным и расчетов между поставщиками и потребителями данных, за счет чего значительно упрощает их взаимодействие, делает обмен данными легальным, быстрым и безопасным благодаря конфиденциальности данных обеих сторон. Компании, заинтересованные в монетизации собственных данных, могут легко организовать их сбор и доставку в рекламные платформы. Сейчас с 1DMC работают более 20 поставщиков данных, в совокупности они формируют суточную аудиторию свыше 85 млн уникальных интернет-пользователей.