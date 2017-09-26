Angara Technologies Group удвоила команду технических специалистов

Angara Technologies Group, системный интегратор в области информационной безопасности, объявила об увеличении штата технических специалистов в два раза в сравнении с соответствующим периодом 2016 г.

Компания ориентирована на дальнейшее укрепление позиций на рынке и освоение новых бизнес-горизонтов. Модель бизнеса выстроена вокруг людей, которые выступают основным драйвером роста. Для достижения поставленных целей Angara Technologies Group укрепляет свои позиции по таким направлениям, как технические компетенции, проектный менеджмент, стратегическое планирование.

«Соединение молодости и энергичности бизнеса привлекают в коллектив людей, активных и динамичных, желающих расти вместе с компанией и становиться успешными вместе с ней, что очень ценно для нас», − отметил технический директор Angara Technologies Group Дмитрий Пудов.

«Уже сейчас у нас собрана команда единомышленников, среди которых системные архитекторы, руководители проектов и эксперты в сфере информационной безопасности. Мы применяем agile-подход в командном взаимодействии, стремительно растем и привлекаем лучшие кадры», − сказал генеральный директор Angara Technologies Group Сергей Шерстобитов.