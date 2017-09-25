В Москве впервые покажут реалистичных секс-роботов RealDoll. Фото

Realbotix объявила о том, что 31 октября привезет своих секс-кукол и умных роботов в Москву. Создатели RealDoll Мэтт МакМаллен и Кино Корси выступят с докладами и устроят для посетителей шоу с участием роботов. В СНГ их привезут впервые.

RealDoll – реалистичные секс-роботы, издалека их легко можно принять за живых людей, они умеют разговаривать и выражать эмоции с помощью мимики. Более того, владелец RealDoll может выбрать любые настройки характера – и кукла будет вести себя соответственно. Это стало возможно благодаря использованию искусственного интеллекта, развитию которого в компании-производителе Realbotix уделяют не меньше внимания, чем дизайну роботов.

В рамках шоу-презентации посетители смогут поговорить с роботами и получить от них ответы практически на любом языке. Кроме того, гости мероприятия смогут стать первыми, кто увидит последнюю разработку Realbotix – именно в Москве создатели впервые продемонстрируют нового робота.

Выступления Мэтта МакМаллена и Кино Корси, а также шоу-презентация роботов Realbotix пройдут в рамках события «Интернет вещей», которое стартует 31 октября и продлится два дня. Кроме того, представители Realbotix откроют международную Битву стартапов.

Дополнительная информация доступна на сайте конференции.