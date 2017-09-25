«Силовые машины» повысят эффективность продаж с помощью SAP Hybris Cloud for Customer

SAP СНГ и «Силовые машины» объявили о запуске в эксплуатацию облачного решения SAP Hybris Cloud for Customer для повышения эффективности продаж. Партнером по внедрению выступила компания «Мастердата».

Цель проекта – построить на базе системы SAP Hybris Cloud for Customer централизованную цифровую модель продаж и обслуживания клиентов, а также обеспечить техническое функционирование мультиканального контакт-центра для работы с входящими обращениями от новых клиентов. Кроме этого, в «Силовых машинах» теперь автоматизированы операционные процессы преддоговорной деятельности и согласования с клиентами цены товара, появилась единая база данных, история и анализ взаимодействия с заказчиками, учет конкурентов, продуктов и результатов.

Проект был реализован за шесть месяцев, в течение которых решение было адаптировано под специфику задач «Силовых машин», а также была проведена интеграция с SAP ERP.

«Для компании самое важное — наладить тесные взаимосвязи с клиентом и максимально эффективно использовать информацию о клиентах. На обеспечение этого должен быть направлен большой потенциал компании — эффективность рабочих процессов, система сбора данных, рефлексивная обратная связь и координация, разработка стратегических планов и их реализация. А для всего этого нам нужен удобный инструмент, — отметил Юрий Суняев, заместитель генерального директора – директор по сбыту «Силовые машины. — Мы выбрали SAP Hybris Cloud for Customer за счет быстрого срока внедрения и гибкости в реализации наших задач».

«Облачные технологии сегодня позволяют использовать проактивные подходы для создания клиенториентированного бизнеса в машиностроении. Данный проект является ярким примером реализации такой стратегии. По данным Forrester, использование нашего облачного CRM-решения помогает компаниям увеличить рост продуктивности команды продаж на 35% и повысить средний размер сделки на 28%», — отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«Всего за полгода мы смогли адаптировать решение под специфику процессов продаж предприятия и интегрировали его с различными системами, обеспечили технологическую возможность функционирования контакт-центра. Проект состоит из четырех этапов: сейчас мы перешли к финальной стадии — запуску системы в продуктивную эксплуатацию. Особо стоит отметить, что каждая из фаз была завершена точно в срок благодаря слаженной работе заказчика, компании-интегратора и вендора, — сказал Николай Щенин, управляющий партнер компании «Мастердата».

В ближайшее время преимущества SAP Hybris Сloud for Customer смогут оценить и другие пользователи системы: специалисты дирекций по продажам на внешнем рынке, по атомной энергетике и продажам промышленной продукции.