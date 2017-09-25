«РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора»

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) выиграл конкурс на оказание услуг по сопровождению работы центра обработки данных «Ространснадзора». Сумма контракта составляет более 20 млн рублей.

По итогам конкурса, состоявшегося в августе, «РТ-Информ», предложив заказчику лучшие условия на обслуживание мощностей ЦОД, был признан победителем среди пяти компаний-участников.

Согласно условиям конкурса, специалисты компании будут осуществлять техническую поддержку оборудования и системного программного обеспечения дата-центра «Ространснадзора». В частности, вести прием и регистрацию заявок на обслуживание, консультации, охватывающие технические вопросы по восстановлению работоспособности оборудования и ПО, проводить диагностику после сбоев, осуществлять мониторинг, выявлять проблемы, устанавливать обновления, оказывать другие услуги по сопровождению дата-центра, нацеленные на его бесперебойную работу и совершенствование качества предоставляемых ИТ-услуг организации.

Дополнительно для удобства заказчика планируется разработать внутренний технический Web-портал, на котором будет консолидирована вся текущая информация по состоянию компонентов ЦОД в реальном времени, вестись документация по информационным системам и подсистемам дата-центра. Данное решение позволит упростить и ускорить доступ к технической документации и справочной информации по ЦОД, что в свою очередь, способствует сокращению времени на предотвращение инцидентов, повысит надежность всего комплекса аппаратно-технических средств дата-центра.

Проект позволит обеспечить высокие показатели эффективности работы дата-центра компании, оптимизировать использование вычислительных мощностей для повышения производительности в работе приложений и информационных систем организации.

«РТ-Информ» продолжает наращивать компетенции в области оказания комплексных услуг сервисного сопровождения, построения сетевой и серверной инфраструктур, управления информационными системами организаций, - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. – Обладая необходимыми ресурсами, знаниями и опытом, команда «РТ-Информ» выступает надежным партнером в решении комплексных задач информатизации Ростеха и других ведущих компаний России. - Рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу с таким стратегическим федеральным органом как «Ространснадзор», обеспечивающем эффективную работу в сфере транспорта и дорожного хозяйства России».