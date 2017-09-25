«Мультикубик» запустил диафильмы в облака

«Мультикубик», резидент «Сколково», в 2016 г. выкупившая лицензию на ряд произведений студии «Диафильм», объявила о запуске виртуальной библиотеки. К концу года в ней будет порядка 100 диафильмов на русском и английском языках.

Библиотека доступна всем пользователям флагманского устройства продуктовой линейки компании - портативного мини-кинотеатра CINEMOOD. Все средства, вырученные с продажи диафильмов, направляются на дальнейший отбор, оцифровку и ретушь слайдов.

CINEMOOD - это карманный кинотеатр, проецирующий фильмы, сериалы, видео, диафильмы и фотографии на любую поверхность. Внутри устройства - 150 часов предзагруженного детского контента: мультфильмы, аудиосказки, классическая музыка, развивающие мультсериалы, Уроки театра теней и советские диафильмы. Смотреть свой контент можно с флешки или загружая в память устройства. Также внутри CINEMOOD функционирует онлайн-сервис «Мегафон.ТВ» и совсем скоро появится подписка на Ivi.

В памяти CINEMOOD загружено 20 диафильмов на русском и английском языке. С сегодняшнего дня у пользователей появилась возможность пополнять коллекцию по системе подписки.

«Когда мы в "Мультикубике" только начали заниматься оцифровкой, в наших руках оказались сотни советских диафильмов: от биологии для средних классов до исторических, про Октябрьскую революцию. Мы отсмотрели весь архив и отобрали самые интересные и актуальные художественные диафильмы. Среди них "Малыш и Карлсон", "Кошка, которая гуляет сама по себе", "Винни-Пух" и многие другие. Старт работы облачной библиотеки диафильмов - это важный шаг для нашей компании. Мы очень рады, что у нас есть возможность приложить руку к сохранению и распространению тех самых диафильмов, с которыми связано детство многих россиян. Здорово, что они могут транслировать ценности, на которых выросли, своим детям. До сегодняшнего момента, планомерным созданием архива советских диафильмов занималась только Российская государственная детская библиотека и Московский музей Анимации в Измайлово», - отметил руководитель проекта «Диафильмы 2.0» Михаил Демин.

«Это очень ценно, что в России есть компания, которая прикладывает усилия в направлении популяризации диафильмов. Фактически "Мультикубик" придумал новый способ привлечения внимания к историям в картинках. Истории в картинках - это неотъемлемая часть производства любого мультфильма и называется она - раскадровка. В советские годы самые знаменитые и полюбившиеся в народе мультфильмы, становились основой для создания диафильмов. Самым популярным видом диафильма был звуковой диафильм. К коробочке с диафильмом прилагалась пластинка с записью звукового сопровождения, созданная на студии грамзаписи"Мелодия". Многие приходят к нам в музей в Измайловском кремле не только ознакомиться с историей мультипликации, но и живо интересуются диафильмами. И с сегодняшнего дня просмотр диафильмов в музее станет возможным на таком инновационном устройстве, как CINEMOOD. Это станет еще одним шагом на пути возрождения традиций семейного просмотра диафильмов», - отметил креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов.

«Наш резидент - компания "Мультикубик" очень многое делает для того, чтобы советские диафильмы и слайды не пылились в архивах и были доступны широкому кругу читателей. И это здорово, что теперь пользователи мини-кинотеатра CINEMOOD могут не только воскресить традицию диафильмов в собственной семье, но и стать прямыми участниками ее возрождения в рамках благотворительного проекта”, - отметил Сергей Воинов, руководитель направления IoT, «Электроника», «Системы хранения, обработки и передачи данных» IT-кластера Фонда «Сколково».