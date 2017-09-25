«Инфинет» представила решения для соединений последней мили

«Инфинет» представит портфель новейших разработок для внедрения концепции Smart Cityна международной выставке информационных технологий и телекоммуникаций GITEX Technology Week 2017, которая пройдет в Дубае с 8 по 12 октября.

Семейство продуктов «Инфинет» включает в себя решения для обеспечения общественной безопасности, управления и оптимизации сетевого трафика, удаленного мониторинга окружающей среды и охраны труда - все это делает компанию уникальным поставщиком надежных и устойчивых сетевых решений, на которых строятся проекты по технологии Smart City.

«Концепция Smart City способствует повышению качества жизни людей в густонаселенных мегаполисах, - отметил Камал Мокрани, вице-президент «Инфинет». – Одна-ко устаревшие кабельные инфраструктуры лишь частично могут обеспечить функционирование технологии «умных городов». Ее внедрение позволит сетям адаптироваться к любым видам активности пользователей, но проводные решения серьезно затрудняют эти процессы, и клиенты не получают необходимые услуги. Наш путь в «умный город» - это не забег на короткую дистанцию, а скорее методичное размеренное преодоление маршрута. «Эпоха умных городов», которую мы так ждем, начнется тогда, когда приложения начнут работать на базе устойчивой, гибкой, адаптирующейся и надежной беспроводной платформы».

«Инфинет» – это качество сетевого покрытия и высочайшая пропускная способность. Экономически эффективные решения «точка-точка» обеспечивают высокий уровень пропускной способности до 1 Гбит/с на больших расстояниях в условиях зоны видимости (LOS) и за ее пределами (NLOS).

Благодаря сочетанию инновационной технологии беспроводной передачи данных MIMO и передовых протоколов управления и передачи информации «Инфинет» способствует процветанию бизнеса своих клиентов с помощью сетевой инфраструктуры операторского класса, соответствующей всем корпоративным требованиям к передаче данных. Устройства «Инфинет» обладают пропускной способностью от 1 Мбит/с до 1 Гбит/с и работают по принципу «оплата по мере роста».

Беспроводные решения операторского класса от компании «Инфинет» поддерживают широкий диапазон частот от 2,0 ГГц до 6,4 ГГц, обладают расширенными сетевыми функциями и гарантируют высочайшее качество обслуживания (QoS).

На GITEX 2017 «Инфинет» представит InfiLINK XG 1000. Пропускная способность нового беспроводного решения достигает 1 Гбит/с при использовании канала 5 ГГц в нелицензионном диапазоне – это в два раза больше, чем у InfiLINK XG, высокопроизводительного решения компании «Инфинет».

«В этом году наше присутствие на Ближнем Востоке значительно расширилось. Ре-шения «Инфинет» пользуются высоким спросом и среди других международных партнеров, играющих ключевую роль в развитии стратегии роста «Инфинет». Поскольку страны и компании на всех континентах наращивают объемы инвестиций в разработку технологий «умного будущего», то мы ожидаем рост спроса на наши беспроводные сетевые решения и с радостью поделимся нашим опытом и наработками с частными и корпоративными клиентами, которые посетят выставку GITEX 2017», – сказал Камал Мокрани.