HP начала российские продажи мощного коммерческого VR-десктопа

HP Inc. объявила о доступности на российском рынке HP EliteDesk 800 G3 – мощнейшего десктопа для корпоративных заказчиков, оснащенного самыми передовыми функциями безопасности. Особенностью нового бизнес-ПК является дискретная видеокарта топ-уровня, позволяющая решать самые требовательные к ресурсам задачи – вплоть до приложений виртуальной реальности и игр.

Разработанный для предприятий компьютер HP EliteDesk 800 G3 в корпусе Tower - это мощный и конфигурируемый коммерческий десктоп с сертификацией VR. ПК является оптимальным решением для компаний, которым необходимы самые современные технологии и возможности. Благодаря высокой производительности, возможности расширения и обновленному стильному корпусу (на 26% меньше модели предыдущего поколения) он прекрасно подходит для современного рабочего места.

«Современным компаниям требуются передовые компьютеры, которые отлично вписываются в офисный интерьер, но при этом являются мощными и защищенными, — подчеркнул Николай Шмыков, руководитель группы по развитию категории персональные системы для бизнеса, HP в России. — Новейшие ПК HP EliteDesk 800 G3 прекрасно подходят для «офиса будущего» - они сочетают стильный дизайн, непревзойденную функциональность и производительность, а также высочайший уровень безопасности, что в современном мире приобрело первостепенную важность. Отдельно нужно отметить, что устройство доступно в конфигурации с топовой видеокартой, что делает его не только эффективным инструментом для бизнеса, но и производительной игровой системой, которая без проблем поддерживает все современные игры».

HP EliteDesk 800 G3 обладает высокой производительностью: 91-ваттные процессоры Intel Core 7 поколения, твердотельный накопитель PCIe Gen3, до 64 Гбайт памяти DDR4 и дополнительный современный дискретный графический адаптер для отображения виртуальной реальности и игр делают новый десктоп устройством, которое без проблем справится с любыми задачами.

Также HP EliteDesk 800 G3 гарантирует пользователям надежную защиту данных от кибератак. Встроенное решение HP Sure Start Gen3 предотвращает атаки на BIOS, самостоятельно восстанавливает конфигурацию платформы и индивидуальные настройки BIOS, а также поддерживает централизованное управление в масштабах компании. Приложение HP Client Security Suite Gen3 защищает данные от кражи, атак и несанкционированных пользователей. ITDM поможет быстро создавать и защищать пользовательские образы Windows с помощью средства HP Image Assistant, а модуль HP Manageability Integration Kit повысит скорость создания корпоративного образа системы и управления аппаратными компонентами, BIOS и средствами обеспечения безопасности с помощью Microsoft System Center Configuration Manager.

Помимо выдающихся технических характеристик и безопасности HP EliteDesk 800 G3 отличается гибкими возможностями расширения. Полная отдача от инвестиций в парк корпоративных ПК возможна только при использовании технологий, которые продлят срок эксплуатации компьютера. HP EliteDesk 800 в корпусе Tower имеет пять отсеков и четыре полноразмерных слота, а также два дополнительных гнезда M.2 и широкий набор настраиваемых разъемов. В частности, у пользователей, есть возможность настроить третий разъем ввода-вывода для подключения отображения VGA, DisplayPort, HDMI или USB Type-C с DisplayPort.

HP EliteDesk 800 G3 поддерживает HP WorkWise — приложение для смартфонов, которое гарантирует безопасность ПК. Если HP WorkWise установлено на смартфоне или другом мобильном устройстве, вы можете автоматически разблокировать десктоп, когда входите в помещение, и вновь заблокировать, выходя. Приложение предупредит вас, если с компьютером попытаются что-то сделать в ваше отсутствие, например переместят или отключат от сети, а также если кто-либо воспользуется мышью, клавиатурой или портами. Кроме того, оно позволяет отслеживать производительность ПК, предоставляя в режиме реального времени информацию о заряде батареи, доступной памяти, пространстве для хранения на жестком диске и даже о температуре.

HP EliteDesk 800 G3 уже доступен в России по цене от 139 990 руб.