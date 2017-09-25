«Глобус-Телеком» вновь вышел на дистанцию в Московском марафоне

В последнее воскресенье сентября состоялся очередной Московский марафон – 2017 на длинную и короткую дистанции. В забеге на дистанцию 10 км приняла участие компания «Глобус-Телеком», для которой поддержка спортивных праздников стала хорошей традицией.

Участники забега стартовали от Олимпийского комплекса «Лужники». Маршрут проходил по набережным Москвы-реки, Садовому кольцу, Крымскому мосту, Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду, под стенами Кремля.

«Я всегда выступаю за здоровый образ жизни и рад тому, что в этом году забег на дистанцию 10 км поддержали мои коллеги из группы компаний «Ростелеком», – сказал Сергей Семенов, генеральный директор «Глобус-Телекома». – Мы получили много положительных эмоций. Спорт это – здоровье, мышечная радость, красота и хорошее настроение!»

К марафону участники готовились серьезно. Кроме систематических нагрузок в тренажерных залах, бегуны проводили регулярные скоростные и темповые тренировки. Для некоторых из них марафон стал первым серьезным испытанием на физическую выносливость. Другие участвовали в этом мероприятии и раньше. Но многие из них настроены на дальнейшее совершенствование своих результатов и заботу о здоровье, что позитивно скажется на их самочувствии и личном вкладе в деятельность компании.