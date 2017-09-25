«Битрикс24» научился захватывать и распознавать лица с помощью технологии VisionLabs

«Битрикс24» объявила о начале использования технологии распознавания лиц VisionLabs для сбора, обновления и улучшения собственных баз фотографий компаний. Также ПО позволит сократить затраты на хранение данных.

Алгоритм работы программы выглядит так. Решение (ПО PhotoMaker компании VisionLabs) «находит» лицо клиента или сотрудника компании в видеопотоке c веб-камеры, выбирает лучшее изображение каждого лица, даже если в кадре несколько лиц (в этом случае выбирается лучший кадр каждого лица), вырезает изображение лица из кадра и лучшие кадры с лицами отправляются на распознавание по базе компании

Все происходит в режиме реального времени. Скорость обработки изображений составляет 20-30 кадров в секунду. Видеопоток анализируется локально, без отправки на сервер компании.

Программа работает даже в слабых каналах связи и без проблем запускается в любом браузере - Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер или Microsoft Edge. Решение максимально удобно в использовании: для пользователя система выглядит как обычный интерфейс сервиса Битрикс24сайт – ничего не нужно дополнительно скачивать и устанавливать. Все, что нужно для работы - встроенная или внешняя веб-камера.

Решение VisionLabs разработано на базе флагманского продукта компании - платформы LUNA. Это первая в мире коммерческая система детектирования лиц, работающая в режиме реального времени в web-интерфейсе.

Технология в сервисе «Битрикс24» позволяет идентифицировать посетителей магазинов. Решение фотографирует и распознает клиента в базе. Выводит менеджеру на монитор всю историю покупок человека. Так снимается проблема коммуникации между покупателем и продавцом.

Веб-камера на ресепшене компании заменяет дорогую систему турникетов и неудобные журналы прихода / ухода. Все что нужно сделать менеджеру - просто улыбнуться в веб-камеру - так система понимает, что перед ней живой человек.

Программа распознает лицо клиента на кассе бутика, выводит историю покупок на монитор продавца и определяет размер рекомендуемой скидки или бонусных баллов. Система уже адаптирована под бухгалтерию «1С».