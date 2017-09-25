Abbyy добавила в мобильные приложения возможности iOS 11

Abbyy объявила о выпуске обновления под iOS 11 для мобильных приложений Abbyy FineScanner, Abbyy TextGrabber и Abbyy Business Card Reader. В них появились инструменты для работы с PDF, технология дополненной реальности (AR) и возможности перетаскивания файлов (Drag-and-Drop), а также улучшена обрезка документов.

Благодаря новым возможностям Abbyy FineScanner стал универсальным мобильным инструментом для работы с бумажными и PDF-документами. Теперь с помощью приложения можно не только сканировать и распознавать документы на 193 языках, но моментально редактировать, комментировать и подписывать их. PDFKit от Apple, встроенный в приложение, позволяет использовать инструменты аннотации: добавить подпись или зачеркнуть текст ручкой, выделить необходимое маркером, скрыть конфиденциальные данные или добавить текст.

С помощью перетаскивания файлов (Drag-and-Drop) на iPad можно импортировать изображения или PDF в Abbyy FineScanner, а затем экспортировать обработанные PDF или распознанные документы в другие приложения. Новая технология обрезки на основе нейросети работает гораздо быстрее и точнее. За доли секунды приложение «захватывает» изображение страницы, автоматически исправляет перспективу и удаляет ненужный фон вокруг нее (например, от стола, на котором он лежал).

Abbyy TextGrabber в реальном времени распознает текст на 63 языках и позволяет работать с оцифрованным результатом: позвонить, написать, перевести, посмотреть в интернете или на картах, создать событие, отредактировать, озвучить и поделиться полученной информацией любым удобным способом. Обновленный TextGrabber поддерживает возможности Drag-and-Drop на iPad для быстрого обмена информацией между приложениями. Когда результаты распознавания текста недостаточно хорошие, TextGrabber автоматически пробует определить основной язык и предлагает изменить на подходящий.

Сканер визиток Abbyy Business Cards Reader теперь оснащен технологией AR на базе Apple ARKit. Если у пользователя нет под рукой бумажной визитки, приложение предложит демо-режим. При наведении камеры на горизонтальную поверхность появится виртуальная визитка,

BCR распознает информацию с нее и сохранит контакт в визитницу. Кроме того, обновленный Abbyy Business Card Reader на 65% лучше определяет границы визитки. В приложении также появилось автозаполнение паролей. Если пользователь уже однажды вводил логин и пароль в Safari на сайте abbyybcr.com со своего Mac или iOS устройства, то пароль сохранится на всех устройствах Apple.

«iOS 11 дала разработчикам возможность улучшить мобильные приложения за счет технологий дополненной реальности, нейросетей и машинного обучения. Мы рады, что пользователи Abbyy могут одними из первых оценить новые возможности операционной системы для решения повседневных задач», - отметил Иван Бодягин, вице-президент Abbyy, директор департамента продуктов для распознавания текстов.

Abbyy FineScanner iOS доступен в App Store. Все возможности приложения можно попробовать на 5 документах бесплатно. Чтобы снять ограничения, необходимо активировать премиум-аккаунт. Приложение совместимо с iOS 9.0 и выше, работает на iPhone, iPad, iPod touch, поддерживает iMessage.

Abbyy TextGrabber iOS доступен в App Store по цене 75 руб. до 28 сентября включительно. Докупка перевода стоит 200 руб. Приложение совместимо с iOS 9.0 и выше. Распознавание происходит на устройстве без сети. Для перевода требуется интернет.

Abbyy Business Card Reader iOS можно скачать в App Store и отсканировать 15 визиток бесплатно. Чтобы снять ограничения, необходимо активировать премиум-аккаунт. Приложение совместимо с iOS 9.0 и выше, работает на iPhone, iPod touch, поддерживает Apple Watch, iMessage и веб клиент abbyybcr.com.