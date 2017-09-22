X-Com автоматизировала работу сотрудников концерна «Радиоэлектронные технологии»

Х-Com завершила проект интеграции новых автоматизированных рабочих мест сотрудников в корпоративную информационную систему «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) - крупнейшего российского центра приборостроения мирового уровня, входящего в состав госкорпорации «Ростех».

Обеспечение планов развития корпорации потребовало существенного увеличения количества и расширения функциональности автоматизированные рабочих мест (АРМ) сотрудников - специалистов и разработчиков высокотехнологичной продукции. Подрядчик на выполнение работ был определен на основании открытого конкурса, по результатам которого X-Com смогла предложить лучшие и наиболее квалификационно-обоснованные условия выполнения работ.

В ходе реализации проекта специалистами X-Com было выполнено предпроектное обследование существующей ИТ-инфраструктуры, включая применяемые программно-аппаратные решения, клиентские системы и средства. В результате выработаны рекомендации к организации АРМ, составлены технические спецификации, включающие требования к АРМ и их типизацию в зависимости от выполняемых персоналом задач.

На основании полученных данных выполнен подбор и поставка клиентских рабочих станций Lenovo, мониторов Acer с высокой четкостью изображения, ПО на базе ОС Microsoft Windows 10. АРМ подключены в информационную систему корпорации, выполнено тестирование. Проект осуществлен в строгом соответствии с контрактными условиями по объему, срокам, гарантийным обязательствам.