StarForce обеспечит защиту подведомственной организации Росстандарта

Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия (ФГУП «Стандартинформ») выбрал решение StarForce Content PDF для контроля распространения цифровых версий своих периодических изданий.

В соответствии с современными требованиями журналы «Стандартинформ» выходят в бумажном и электронном виде. До недавнего времени цифровыми версиями журналов могли свободно обмениваться как по сети, так и на материальных носителях, что приводило к снижению прибыли предприятия. Защита StarForce позволит управлять доступом к электронным периодическим изданиям для предотвращения их несанкционированного копирования и распространения.

Решение StarForce Content PDF разработано для издателей, заинтересованных в сохранении контроля над своей интеллектуальной собственностью в цифровом мире. В процессе защиты файлы конвертируются в формат SFPDF, который можно открыть только с помощью специальной программы для просмотра – StarForce Reader. Читателю выдается серийный номер, и в момент его активации происходит привязка копии защищенного контента к параметрам пользовательского устройства. В последующем защищенный документ можно будет открывать только на устройстве, прошедшем активацию. Решение также обеспечивает защиту от снятия экранных копий и несанкционированной печати.

«Наша система обладает широкими возможностями для работы с подписчиками, например, можно устанавливать срок действия серийного номера и корректировать его в случае продления подписки. При этом с документами можно работать на любых устройствах как онлайн, так и офлайн при отсутствии подключения к интернету», - сказала Наталья Яшенкова, руководитель отдела маркетинга и PR StarForce. – «Мы гордимся тем, что ФГУП «Стандартинформ» выбрало наше решение для защиты своих журналов, и надеемся, что это только начало долгого и плодотворного сотрудничества».

Для компании StarForce это не первый опыт работы с государственными учреждениями, занимающимися исследованиями в области стандартизации – в 2015 году ФГУП «Рособоронстандарт» использовал решение StarForce для защиты автоматизированного информационно-справочного комплекса по системам менеджмента качества (АИСК СМК).