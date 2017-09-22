Система «Smart-Center» из Академпарка автоматизировала работу МФЦ в ЯНАО

Резидент Академпарка компания AT Consulting Восток внедрила в МФЦ Ямало-Ненецкого автономного округа автоматизированную систему «Smart-Center». Программная разработка призвана повысить качество государственных услуг, оказываемых по принципу «одного окна».

Smart-Center – новаторская ИТ-система, решающая важную государственную задачу по увеличению эффективности многофункциональных центров. «Умный» МФЦ делает оказание госуслуг клиенториентированным и соответствующим нормативным требованиям, установленным Правительством РФ. В результате внедрения системы упростилась процедура обслуживания, заметно улучшились показатели удовлетворенности населения. В частности, электронная очередь помогает упорядочить систему приема посетителей и сделать так, чтобы ожидание в зале обслуживания не превышало 15 минут. Модуль инфокиоска предоставляет возможность получать необходимую информацию самостоятельно. Кроме того, теперь каждый гражданин может выразить свое мнение об обслуживании в МФЦ, поскольку ИТ-решение предусматривает получение обратной связи в виде SMS-запросов, поступающих на телефоны заявителей после посещения учреждения.

Smart-Center интегрирован со всеми государственными информационными системами электронного правительства: Единым порталом госуслуг (ЕПГУ), Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Так, к примеру, документы заявителей отправляются в ведомства через СМЭВ в соответствии с формами портала gosuslugi.ru. Курьерская пересылка осталась в прошлом. Стоит отметить, что обмен информацией между МФЦ и различными ведомствами реализован по стандартам СМЭВ 3.0. Это новая, усовершенствованная технология межведомственного взаимодействия с повышенной надежностью передачи данных между государственными органами.

«Умная разработка проста и удобна в эксплуатации. Для создания нового рабочего места достаточно установить стол, оборудованный компьютером с выходом в интернет. Также мы в состоянии собственными силами, без привлечения внешних IT-специалистов, вносить необходимые коррективы под индивидуальные особенности нашего МФЦ либо незамедлительно отреагировать на изменения в законодательстве», - отметил Кирилл Албычев, директор ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

«Мы продолжаем совершенствовать наши ИТ-решения, чтобы качественный сервис «одного окна» был доступен не только в крупных городах, но и на самых отдаленных и труднодоступных территориях. Информационные системы, которые мы создаем, открывают гражданам в прошлом часто запертую дверь кабинета чиновника», – сказал Дмитрий Гоков, генеральный директор AT Consulting Восток.