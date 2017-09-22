Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки»

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) объявило о начале открытого тестирования информационной системы «Электронная путевка», создаваемой группой «Астерос». Оценить функционал нового сервиса смогут турагентства, туроператоры и другие заинтересованные участники рынка.

Информационная система «Электронная путевка» создается группой «Астерос» по заказу Ростуризма. Реализация проекта разбита на три ключевых этапа; в настоящее время системный интегратор работает над третьей – последней – очередью системы. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2016 г № 49-ФЗ, с 1 января 2018 года «Электронная путевка» должна быть запущена в промышленную эксплуатацию. До этого момента работу сервисов и информационных страниц системы проверят сами туроператоры и турагенты. Для этого им достаточно перейти на страницу «Электронной путевки» на сайте Ростуризма и подключиться к тестовой версии системы, следуя специальной инструкции.

Открытое тестирование системы будет проходить до ее сдачи в промышленную эксплуатацию. На данный момент для апробации доступно 4 ключевых сервиса; далее по мере готовности системы их количество будет увеличиваться. Таким образом, участники рынка – туроператоры и турагенты – смогут на практике оценить удобство и качество работы основных сервисов «Электронной путевки», а также ознакомиться с работой системы еще на этапе ее создания. В период тестирования специалисты «Астерос» отследят работу всех узлов информационной системы и на основе полученных результатов проведут окончательную настройку сервисов с учетом полученных замечаний пользователей. После запуска системы работать с ней будут как компании туррынка, так и туристы.

Использование «Электронной путевки» позволит обеспечить контроль над реализацией турпродукта и предоставлением туристских услуг. Каждый турист сможет самостоятельно проверить факт регистрации в информационной системе своей электронной путевки, которая является свидетельством наличия государственных гарантий у компании, продавшей турпродукт, а также присутствия данной компании в реестре Ростуризма.

«Информационная система “Электронная путевка” очень важна для защиты прав и законных интересов туристов. Она поможет повысить прозрачность туристской отрасли и сделать взаимодействие всех участников рынка и туристов современным, эффективным, технологичным. Внедрение цифровых технологий в туризме упростит процедуры учета и контроля за реализацией турпродукта, минимизирует возможность использования недобросовестными участниками рынка "серых" схем в ущерб потребителям, а для туркомпаний, работающих в строгом соответствии с законодательством, – откроет возможности по снижению издержек. Тестирование позволит опробовать систему в действии и на финальном этапе разработки сделать ее максимально удобной и полезной для всех категорий пользователей», – рассказал Руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Проект по разработке государственной информационной системы "Электронная путевка" выходит на финишную прямую, – отметил Алексей Денисов, директор проекта группы «Астерос». – Оставаясь единственным исполнителем проекта на протяжении всего времени создания системы, мы старались услышать рынок и учесть все пожелания к ее функциональности. Теперь мы готовы предоставить ряд основных сервисов ИС ЭП для оценки непосредственными пользователями – турагентами и туроператорами. Для них это, прежде всего, возможность ближе познакомиться с функционалом системы и уже на данном этапе организовать сопряжение своих систем с "Электронной путевкой". Получение обратной связи по результатам тестирования финального образца – важнейший этап для нас: мы тщательно проанализируем все замечания и, при необходимости, доработаем систему в соответствии с ними. Это позволит нам обеспечить высокое качество продукта, прошедшего "боевое крещение" рынком».

Группа «Астерос» работает над созданием ИС «Электронная путевка» с июня 2015 года. В рамках первого этапа проекта в Центре компетенций «Астерос» был развернут комплекс технических средств, на базе которого создан прототип будущей системы. Для согласования регламента информационного обмена и отработки механизмов интеграции между «Электронной путевкой» и системами туроператоров было организовано тестирование прототипа ведущими поставщиками услуг в сегментах выездного и внутреннего туризма — компаниями «НТК Интурист» и ITM Group. Также к апробации был привлечен крупнейший разработчик программного обеспечения для автоматизации туристской деятельности — «Мегатек». Важным преимуществом создаваемой системы компании-тестировщики назвали возможность для каждого туриста в режиме онлайн проверить статус своей путевки. Кроме того, получены положительные отзывы об удобстве интерфейса будущей системы и информативности рабочего кабинета туроператора, в котором отображаются данные, переданные в ИС, и соответствующая статистика.

В декабре 2016 года завершен второй – центральный – этап проекта. Тогда «Астерос» расширил функционал действующих подсистем, сформировал и апробировал ключевую функциональную подсистему оперативного контроля деятельности туроператоров и турагентов, ввел в действие и подготовил к аттестации систему защиты персональных данных туристов. Все электронные путевки, передаваемые в систему второй очереди туроператорами и турагентами, заверяются электронно-цифровой подписью. Банкам и страховым компаниям предоставлена возможность оперативного контроля размера банковских гарантий и страховых депозитов туроператоров.

По итогам второго этапа специалистами «Астерос» подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона №49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристическую деятельность», связанные с практическими аспектами применения системы «Электронная путевка».