Росэлектроника предлагает системное решение проблем аварий и энергопотерь в жилом фонде

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал автоматизированную систему коммунальной безопасности и достоверного учета потребления энергоресурсов в объектах жилого фонда. По предварительным оценкам, стоимость внедрения системы при сопоставимых условиях на 30% дешевле, чем у импортных аналогов.

Разработка относится к группе решений «умный дом» и построена с возможностью масштабирования от отдельной квартиры до жилого квартала. При этом за счет централизации функции диспетчеризации система может быть расширена на весь управляемый муниципалитетом жилой фонд.

На базовом уровне управления квартирой система предоставляет сервисы видеодомофона, автоматизированных терморегуляции, контроля протечек в трубопроводах подачи воды и газа, сбоев в электросети, задымления и воспламенения, а также учета потребления энергоресурсов. При этом комплекс оборудования включает в себя не только датчики состояния систем жизнеобеспечения, но и аппаратуру их аварийного отключения, управляемую с помощью специального контроллера.

Для вывода данных о состоянии всех элементов системы квартира оснащается сенсорной панелью. В зависимости от задач в общий контур управления могут быть включены дополнительные сервисы, например, вызов такси, или доставки продуктов питания.

На уровне управления группой многоквартирных домов система дополняется функцией видеонаблюдения за общедомовыми и дворовыми территориями, а также автоматизированного контроля прохода в здания с использованием технологии электронного распознавания лиц.

Диспетчеризация системы в зависимости от построения может осуществляться на уровне квартиры, консьержа, квартала, микрорайона и далее вплоть до общегородского диспетчерского центра.

Разработка осуществлена в сотрудничестве с московской компанией-партнером Росэлектроники на базе собственных комплектующих.

Специалисты холдинга в настоящее время разрабатывают различные схемы внедрения системы в крупных городах России.

«Разработка не относится к классу потребительских продуктов. Росэлектроника планирует в перспективе выйти на коробочное решение и предложить его на розничном рынке, например, для владельцев коттеджей. Но в текущем статусе системы мы позиционируем ее как средство бесконфликтного взаимодействия поставщиков энергоресурсов, услуг ЖКХ с собственниками квартир и их товариществами. Поэтому в качестве партнеров в этом проекте видим муниципалитеты», - сказал заместитель генерального директора – статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин.