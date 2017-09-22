Payture запустила поддержку Payment Request API

Payture объявила о запуске поддержки решения Google Payment Request API для поддержки платежных данных в браузере. По данным компании, это первое внедрение такого рода в России.

У пользователей появилась возможность в один клик использовать платежные данные, которые сохраняются в браузере пользователя. Новое решение разработано совместными усилиями Google, Microsoft, Facebook и Mozilla в рамках W3C. Оно упрощает оплату для пользователя и делает ее «бесшовной».

Разработчики отмечают, что Payment Request API повышает конверсию мобильного трафика, где самостоятельный ввод данных по-прежнему является препятствием для покупки: две трети заказов с мобильного сегодня завершается отказом.

Payment Request API является кандидатом в рекомендации версии стандарта W3C. Коммерческие сайты смогут интегрировать API благодаря открытой спецификации. Сейчас решение работает в браузерах Edge и Google Chrome версии 61.03, в ближайшее время станет доступно во всех браузерах.

Интеграция, проведенная Payture, позволяет по умолчанию добавить новый инструмент на платежные страницы интернет-магазинов, подключенных к платежному сервису. Отдельной интеграции между интернет-магазином и Google не требуется.