«МС-Технологии» модернизировала вычислительную инфраструктуру ЦОДа «КУЗОЦМ»

«МС-Технологии» объявила о завершении проекта по модернизации вычислительной инфраструктуры ЦОДа Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов. По итогам реализованного проекта завод получил современный центр обработки данных, обладающий большими вычислительными мощностями. Новая площадка отличается повышенной энергоэффективностью, надежностью и масштабируемостью.

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, входящий в группу компаний «Ренова», является лидером отрасли цветной металлообработки России. Ассортимент выпускаемой продукции чрезвычайно широк и составляет около 16 тыс. типоразмеров и более 140 сплавов. Основными видами выпускаемой продукции являются прессованные и тянутые прутки круглого, шестигранного, квадратного и фасонного сечений, проволока круглая и прямоугольная, полосы коллекторные, шины, аноды, литейные сплавы, порошки и пудры.

Сегодня «КУЗОЦМ» занимает наибольший сегмент отечественного рынка проката цветных металлов из меди и ее сплавов, уверенно заявляя о себе на зарубежном рынке, осуществляя экспортные поставки в страны дальнего зарубежья – Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии.

На момент модернизации ЦОДа на заводе существовала инфраструктура, которая находилась в эксплуатации достаточно долгое время. В связи с чем, было принято решение о выборе решения и поставщика, который должен соотвествовать заданым критериям и компетенциями.

«В июне 2017 года наш завод (Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов) объявил конкурс по выбору подрядчика для проведения модернизации вычислительной инфраструктуры ЦОД. Доработка дата-центра необходима для эксплуатации вновь внедряемых и развития существующих инфраструктурных служб и информационных систем, в том числе систем автоматизации управления предприятием (ERP-система) Microsoft Dynamics AX и 1С:Предприятие.

Согласно протоколу вскрытия конвертов, в число претендентов на заключение контракта входили четыре компании, победителем была выбрана компания "МС-Технологии", которая предложила наилучшее условия» - сказал начальник отдела АСУ «КУЗОЦМ» Волчков Николай Борисович.

При выборе платформы IT-специалисты завода руководствовались такими факторами как качество, цена, совместимость и надежность. В итоге выбрали самые современные решения компании Dell EMC. Они отвечали требованиям, сформулированным на основе многолетнего опыта эксплуатации бизнес систем.

В рамках создания и модернизации вычислительных ресурсов была осуществлена поставка, конфигурирование и пуско-наладка серверов Dell EMC PowerEdge R430, дисковой подсистемы Dell EMC VNXe3200 и другого оборудования и программного обеспечения компании Dell EMC. Кроме этого, применены средства виртуализации и СУБД.

Обновленный центр обработки данных построен на базе оборудования Dell EMC. Программно-аппаратное обеспечение ЦОДа состоит из систем виртуализации, хранения данных, вычислительной подсистемы, подсистем коммутации трафика, мониторинга и отчетности.

Подключение новой системы позволило значительно повысить скорость обработки данных и ускорить процессы резервного копирования торговых систем.

По окончании проекта компания МС-Технологии взяла на себя обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию как оборудования, установленного в рамках контракта, так и имевшихся у заказчика средств виртуализации и СУБД.