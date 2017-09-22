Huawei представила новое решение для работы с «большими данными»

Huawei в ходе конференции Huawei Connect 2017 представила решение для работы с «большими данными», сертифицированное для использования с SAP Vora. Разработка ориентирована на платформу для обработки больших объемов данных Huawei FusionInsight и инструмент для распределенной обработки данных SAP Vora.

При запуске на платформе Huawei FusionInsight движок SAP Vora обеспечивает оперативную обработку данных, хранящихся в распределенной файловой системе Hadoop (HDFS), с вычислительными ресурсами для архитектуры Spark. Это помогает пользователям производить анализ и делать запросы на поиск данных на уровне предприятия на базе данных Hadoop, и оперативно и точно получать аналитику по клиентам и коммерческой деятельности из больших массивов данных. Это поможет предприятиям усовершенствовать процесс принятия решений и поддержать активное внедрение новых сервисов.

Huawei FusionInsight – это конвергентная платформа обработки данных и сервисная платформа, ориентированная на потребности клиентов в различных отраслях. Она включает корпоративную версию экосистемы Hadoop, крупномасштабную базу параллельной обработки данных и облачный сервис на базе «больших данных». Кроме того, FusionInsight помогает предприятиям быстро создавать системы для обработки больших массивов данных, а также выявлять и использовать новые коммерческие возможности за счет интеллектуального анализа данных в больших масштабах.

SAP Vora – это решение для распределенных вычислений in-memory для анализа больших массивов данных для Hadoop, обеспечивающее простую обработку данных с поддержкой горизонтального масштабирования для предприятий. Решение использует и расширяет программный каркас Apache Spark и помогает клиентам проводить оптимизированный интерактивный анализ корпоративных данных и данных из Hadoop.

«Компания Huawei придерживается стратегии открытого сотрудничества с партнерами. Компания SAP является ведущим мировым поставщиком корпоративного программного обеспечения, и мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ней, чтобы обеспечить клиентов комплексными и высокопроизводительными решениями для обработки данных» – отметил Мэтт Ма (Matt Ma), президент IT Cloud Computing & Big Data Product Line, Huawei.

«По мере того как сектор «больших данных» развивается и становится фундаментом для цифровой трансформации, у клиентов возникает необходимость в инструментах корпоративного уровня для повышения коммерческой ценности, – сказал Ричард Пледередер (Richard Pledereder), старший вице-президент SAP. – Компании SAP и Huawei вместе работают над использованием новых вычислительных технологий для преодоления барьеров на пути к внедрению новых решений».