Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске

Delta Electronics оснастила источниками бесперебойного питания два серверных помещения акционерного общества «Новорослесэкспорт» в Новороссийске. Проект реализован при помощи партнера Delta Electronics, компании Landata, и системного интегратора в Краснодарском крае «Надёжные решения».

Акционерное общество «Новорослесэкспорт» (АО «НЛЭ») – это крупный универсальный порт, перегрузочные мощности которого разделены на два терминала: контейнерный и лесной. «НЛЭ» располагает значительными площадями для временного хранения грузов, причалами, подъездными путями, а также развитой технической инфраструктурой. Все это позволяет в короткие сроки обрабатывать поступающие грузовые потоки и проводить перевалку грузов по всему миру.

Из-за погодных условий в регионе, на территории порта периодически происходят длительные отключения электроэнергии. Однако порт должен работать круглосуточно – выход систем из строя, и, в первую очередь, серверного оборудования, недопустим. Поэтому руководство «НЛЭ» решило оснастить помещения серверных комнат надежными источниками бесперебойного питания. Требовалось обеспечить их автономную работу на продолжительный период – до 8 часов при небольшой мощности в 3 кВА. Для решения этой задачи представители компании Landata совместно с системным интегратором «Надежные решения» предложили использовать оборудование Delta Electronics.

Были внедрены два ИБП Delta Electronics семейства Ultron серии EH мощностью 10 кВА – по одному на каждую серверную. Ключевым критерием выбора модели и производителя стало оптимальное соотношение цены и качества решения, а также технические характеристики оборудования – возможность поставить дополнительные аккумуляторные батареи большой емкости. Важной особенностью решения также стало наличие внешнего зарядного устройства. Такая схема обеспечивает необходимое время автономной работы систем порта без установки дизель-генератора.

«Основным требованием заказчика было обеспечить бесперебойную работу серверной в течение длительного времени при заданной мощности, и единственным поставщиком, который смог предложить соответствующее решение, стала Delta – других современных аналогов, отвечающих техническим требованиям с оптимальным соотношением цены и качества, на рынке мы просто не нашли, – отметил Ашот Пастажян, технический директор «Надёжные решения». – В «НЛЭ» остались довольны выполненным проектом и в будущем планируют закупку дополнительных ИБП Delta уже для других задач».

Отличительными особенностями ИБП Delta Electronics семейства Ultron серии EH является наличие быстродействующего цифрового сигнального процессора, который упрощает схему управления и повышает стабильность выходного напряжения, возможность резервирования по принципу N+X, что улучшает надежность системы, а также наличие внешнего зарядного устройства, которое увеличивает суммарную емкость аккумуляторных батарей. Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с крайне нестабильными параметрами и сокращает количество случаев заряда аккумуляторных батарей, тем самым увеличивая их срок службы. Экономичный режим с КПД до 96% способствует сокращению эксплуатационных расходов, а компактные размеры позволяют уменьшить занимаемое пространство внутри серверной.