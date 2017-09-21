Виртуальный гид на базе технологий Microsoft будет проводить экскурсии по Оружейной палате

Microsoft объявила о выпуске виртуального гида для экскурсий по Оружейной палате. Мобильное приложение Kremlin Museums.Armory Chamber предоставляет посетителям Оружейной палаты Московского Кремля именно такую возможность. Стоит подойти к любому из экспонатов, и виртуальный гид начинает рассказывать о нем. Это возможно благодаря точному геопозиционированию и облачным технологиям Microsoft.

Приложение разработала «Лаборатория мультимедийных решений» в сотрудничестве с компаниями КАМИС и Navigine. Оно доступно пользователям iOS и Android на русском и английском языках. В приложение входит план музея, информация о каждом зале и о каждом экспонате. С ними можно ознакомиться не выходя из дома, слушая запись экскурсии и изучая фотографии. По-настоящему виртуальный гид раскрывает себя при посещении Оружейной палаты.

На территории музея развернута сеть маячков Bluetooth, которые помогают телефону пользователя находить свои координаты в пространстве. Когда посетитель подходит к тому или иному экспонату, приложение предлагает прослушать соответствующую аудиозапись, либо ознакомиться с текстовым описанием.

Геолокационная платформа, лежащая в основе серверной части приложения, разработана с применением технологий Microsoft и развернута в облаке Microsoft Azure. Она помогает программе автоматически обновлять информацию, загружая данные из облака. Однако при желании можно получить и локальную копию базы данных, чтобы использовать приложение без доступа в интернет.

Ранее те же три компании разработали аналогичное приложение — «Гид по Кунсткамере». В их планах — расширение возможностей Kremlin Museums. Со временем помимо Оружейной палаты в приложение будут добавлены и другие музеи Московского Кремля.