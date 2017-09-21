В SAP S/4HANA добавлены технологии машинного обучения

SAP объявила о выходе новой версии SAP S/4HANA 1709. В новом релизе ERP-системы следующего поколения добавлены функции сервиса SAP Leonardo Machine Learning и предиктивной аналитики, что поможет компаниям оставаться конкурентноспособными в быстро меняющейся бизнес-среде.

«В последней версии SAP S/4HANA мы ещё на шаг приблизились к тому, чтобы предоставить нашим клиентам необходимые инновации для реализации стратегий цифрового бизнеса, – сказал Уве Григолейт (Uwe Grigoleit), генеральный менеджер по выводу на рынок SAP S/4HANA и вице-президент SAP. – Новая версия продукта содержит улучшения, которые помогут компаниям упростить бизнес-процессы с помощью интеграции новых умных приложений, использующих возможности SAP Leonardo Machine Learning и функции предиктивной аналитики с цифровой системой компании».

SAP S/4HANA – это новое поколение ERP-систем. Решение создано специально для работы с SAP HANA – платформой для обработки данных in-memory для ведения бизнеса в режиме реального времени. Новые приложения, добавленные в SAP S/4HANA 1709, обеспечивают прямой доступ к аналитике и бизнес-контексту, а также одновременно высвобождают ресурсы от выполнения рутинных задач.

Среди приложений, добавленных в SAP S/4HANA 1709, SAP Cash Application – приложение, которое учится находить совпадения параметров в базе финансовых данных компании, чтобы автоматически соединять счета с поступающими платежами. Это создаёт более эффективные центры общего обслуживания и позволяет финансистам заниматься стратегическими функциями.

Приложения SAP Fiori для контрактов заранее предсказывает окончание сроков действия контрактов или сроков годности товаров широкого потребления, что обеспечивает более эффективные переговоры и работу с поставщиками. В результате интеграции с SAP Predictive Analytics пользователи теперь могут прогнозировать окончание контрактов напрямую в приложении и обновлять модель одним кликом, используя свои собственные данные.

В SAP S/4HANA 1709 появились новые функции, которые отвечают нуждам отдельных индустрий – в частности, для горнодобывающей и зерноперерабатывающей промышленностей, а также для ритейла. При этом было упрощено внедрение для компаний любой отрасли.

Финансы. Сервис SAP Financial Closing – это основная часть SAP S/4HANA 1709, которая поможет пользователям ускорить создание хозяйственных субъектов с учетом требований законодательства. Бизнес-пользователи смогут добиться большей прозрачности финансовых операций, а также повысить продуктивность благодаря автоматизации задач по закрытию и улучшенного пользовательского опыта.

Цепочка поставок. SAP продолжает преобразование цифровых цепочек поставок, начатое в ранних версиях: теперь приложение SAP Transportation Management интегрировано с системой. Сочетание решений для цепочки поставок и производства позволяет контролировать весь процесс, от планирования и прогнозов до производства, исполнения и транспортировки.

Продажи и маркетинг. Новая версия поможет компаниям координировать биллинг, ценообразование, услуги и другие клиентоориентированные процессы в зависимости от стратегически выбранного решения – on-premise или частного облака.

Производство. В новой версии стало доступным решение SAP S/4HANA Manufacturing. Сервис собирает все функции и решения для производства, изготовления, операционной деятельности, сборки в единое понятное решение с учётом планирования и операционных бизнес-процессов. Теперь компании могут минимизировать разрывы в производственном процессе из-за изменений в маршрутах, рабочих инструкциях и указаниях благодаря анализу влияния этих действий на производственный процесс. При этом используются данные предприятия, поступающие в режиме реального времени.