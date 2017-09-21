Toshiba представила 1 ТБ жесткий диск для мобильных устройств

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) представила новый жесткий диск серии MQ04 емкостью 1 ТБ, совместимый с ноутбуками, игровыми системами, малогабаритными настольными ПК (моноблоками), телевизионными приставками и другими устройствами, требующими надежного хранения больших объемов данных.

Устройства серии MQ04 с одним диском позволяют хранить 1 ТБ данных и выпускаются в сверхкомпактном корпусе форм-фактора 2,5 дюйма толщиной 7 мм. Интерфейс SATA 6 Гбит/с и частота вращения 5400 об/мин в сочетании с большим буфером объемом 128 МБ и стабильным временем поиска обеспечивают повышение внутренней скорости передачи данных на 34% по сравнению с моделями емкостью 1 ТБ предыдущей серии MQ01. Новая модель также обладает более низким уровнем шума и весом по сравнению с моделями предыдущих поколений.

«Модель Toshiba MQ04 емкостью 1 ГБ использует последние достижения технологии потребительских мобильных жестких дисков и обладает оптимальными характеристиками, обеспечивая высокую емкость и надежность работы без увеличения веса портативных ПК», – сказал Нориаки Катакура (Noriaki Katakura), генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe.