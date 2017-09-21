Система Traft-OnLine переведена на мобильное управление

Traft объявила о том, что ее система Traft-OnLine полностью переведена на мобильное управление. Теперь все действия в системе по размещению заказов на грузоперевозки и контролю их выполнения могут осуществляться полностью через мобильные приложения – как для самих клиентов и логистов, так и для представителей транспортных и экспедиторских компаний.

По словам разработчиков из транспортной компании Traft, все бизнес-процессы и электронный документооборот дублируются на мобильной платформе Traft-OnLine, поэтому для полноценной работы ни перевозчикам, ни грузовладельцам больше не требуются персональные компьютеры.

По словам руководителя проекта Traft-OnLine Игоря Александрова, переход в качестве альтернативы на полностью мобильную версию стал результатом долгой модернизации системы в течение последних 6 месяцев. «Важно было не только модернизировать в мобильном приложении прием и обработку интернет-сигнала любой мощности с учетом возможных обрывов, но и переработать ряд элементов интерфейса программы, чтобы уменьшенная копия ПК-версии платформы вообще не требовала проверку каких-либо элементов на больших экранах, — заявляет эксперт. – Сейчас все эти работы успешно завершены, полностью мобильная версия платформы анонсирована всем клиентам TRAFT-OnLine, более трети клиентов уже перешли на нее, поскольку многие заказчики в течение рабочего дня очень мобильны и порой им удобнее, вместо стационарной машины, работать через смартфоны и планшеты, это положительно влияет на продуктивность и скорость выполнения всех задач».

Ранее в этом году Traft-OnLine уже получила федеральное покрытие, в результате чего роботизированный трекинг автомобиля и гибкий мониторинг статуса заказа на всех этапах доставки теперь имеют федеральный охват и действуют не только в пределах крупных городов и ключевых трасс, но и в пределах всех других населенных пунктов и трактов, включая деревни, моногорода, проселочные и объездные дороги.

Специалисты ИТ-департамента Traft смогли с помощью определенных технологических новшеств по оптимизации исходного кода снизить на 20% потребление интернет-трафика во всех версиях приложения Traft-OnLine.

«Ключевой технологией для грузоперевозок в восточных регионах страны и на всех территориях со сложной транспортной доступностью не в последнюю очередь являются ИТ-решения для оптимизации логистики на местах, — отметил исполнительный директор Traft Артур Мурадян. — И если клиенты на грузоперевозку из крупных населенных пунктов с полным покрытием сетями 3G и 4G не озабочены проблемами энергоемкости ПО, то для заказчиков на удаленных территориях данный фактор является едва ли не определяющим при выборе логистического подрядчика, предлагающего к своим услугам еще и ИТ-поддержку по мониторингу грузоперевозок».

Traft-OnLine представляет собой российский импортонезависимый комплекс систем управления процессами грузоперевозок, который работает по модели SaaS и позволяет пользователям через универсальный интерфейс создавать и контролировать все этапы грузоперевозок, отслеживать трекинг транспорта и получать электронные версии всех транспортных документов по итогу выполнения рейсов.