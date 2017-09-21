Panasonic и российская EME протестировали новое WMS-решение на складе «Супервэйв Групп»

Panasonic и EME протестировали совместное решение для управления складом на базе систем EME.WMS и наладонного защищенного бизнес-планшета Panasonic Toughpad FZ-N1 на ОС Android 5.5.1. Тестирование проходило на дистрибуционном складе компании «Супервэйв Групп» в рамках программы перехода на новую версию EME.WMS, призванной оптимизировать работу складского персонала.

Группа компаний «Супервейв» - один из крупнейших отечественных поставщиков компьютеров, оргтехники для дома и офиса, комплектующих и расходных материалов. В рамках стратегического проекта по модернизации системы сбора данных на замену устаревшим традиционным терминалам компанией были выбраны устройства нового поколения - полностью защищенные наладонные планшеты Toughbook FZ-N1 от Panasonic на базе Android 5.1.1. Эти 4,7-дюймовые модели сочетают малый вес, высокую производительность и надежность (защита IP67, стандарт MIL-STD 810G). В устройствах используются четырехъядерные процессоры Qualcomm MSM8974AB 2,3 ГГц, передача данных осуществляется по технологии 4G LTE, NFC, Bluetooth 4.1, также есть порт micro USB и разъем для подключения док-станции. В планшетах реализован и ряд уникальных опций, в т.ч., считыватели штрихкодов 1D/2D, расположенные под углом на задней панели. Благодаря им пользователям больше не нужно, как в случае с традиционными линейными считывателями, поворачивать устройство до и после сканирования, напрягая локти или запястья.

Программный продукт EME.WMS, позволяющий автоматизировать процессы на складе, успешно внедряется с 2011 года. Новая версия продукта специально разработана для OC Android 5.5.1 и адаптирована для Panasonic. Будучи интегрированной в единую информационную сеть предприятия и сопряженной с ERP, система позволяет максимально повысить загрузку складских помещений, в режиме реального времени получая точные данные о складских остатках и занятости персонала, а также минимизировать ошибки при сборке заказов.

Компания EME оптимизировала ПО под современный экран с большим дисплеем, осуществила миграцию модуля на новую аппаратную платформу и настроила дополнительную функциональность системы в соответствии с требованиями заказчика. Теперь приложение EME.WMS с высокой скоростью связывается с рабочим сервером и поддерживает полный функционал складской деятельности (инвентаризация, сборка заказов, приходы, внутренние перемещения, контроль и упаковка отгружаемой продукции, погрузка в машину). По результатам тестирования решения на складе представители «Супервэйв Групп» прогнозируют увеличение производительности операторов склада на 20%.

«Опыт тестирования планшета показал его более высокую эргономичность в работе по сравнению с используемыми в нашей организации радио-терминалами. Устройство удобно лежит в руке благодаря своим сравнительно небольшим весу и размерам. Встроенный сканер считывает штрихкоды значительно быстрее, для чтения трудночитаемых штрихкодов можно использовать камеру с разрешением 8 МП, что повышает функциональность оператора и сокращает время работы в условиях, когда возникают ошибки при сканировании. Возможность установки на планшет дополнительных приложений, необходимых для выполнения необходимых задач (почтовый клиент, камера, интернет браузер и т. п.), повышает мобильность и значительно расширяет функционал оператора устройства», - отметил Алексей Анисимов, старший оператор СК Терминал компании «Супервэйв Групп».

Ознакомиться с функционалом решения можно на совместном стенде компаний Panasonic и EME в рамках 8-й Международной выставки складской техники и систем, подъемно-транспортного оборудования и средств автоматизации склада СеMAT 2017, 19-21 сентября 2017 г.