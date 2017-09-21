Orange Business Services объединит подразделения и суда Topaz Energy & Marine в единую бесшовную сеть

Orange Business Services и Topaz Energy & Marine подписали соглашение о внедрении решения Maritime Connect, которое обеспечит связью корабли Topaz Energy, а также позволит развернуть корпоративную сеть. Topaz — один из лидеров отрасли, предоставляющий услуги в области судоходства и специализирующийся на работе с предприятиями энергетической отрасли по всему миру. Внедрение интегрированной телекоммуникационной платформы от компании Orange позволит заказчику не только повысить эффективность работы своего флота, но и даст возможность снизить себестоимость услуг, а также улучшит условия труда экипажей.

Соглашение заключено сроком на три года. Первоначально планируется подключить 39 судов компании Topaz, затем, к концу 2018 года, решение Maritime Connect будет развернуто на всех 110 кораблях заказчика.

Платформа Orange Maritime Connect включает в себя поддержку целого ряда технологий и протоколов связи, таких как спутниковые терминалы VSAT и L-Band, мобильная передача данных 3G/4G, а также Wi-Fi. Платформа распределяет трафик в зависимости от доступности канала, обеспечивая наилучшее качество связи. Это позволит компании Topaz интегрировать свои корабли в корпоративную сеть в качестве полноценных «морских офисов» и использовать на них критически важные для бизнеса приложения.

Важнейшим приложением для компании Topaz является система управления флотом, которая позволяет осуществлять управление морскими судами, а также предоставляет ценные бизнес-данные. К примеру, она включает в себя информационные панели, с помощью которых можно отслеживать корабли, отклоняющиеся от заданных параметров по скорости или потреблению топлива, либо столкнувшиеся с проблемами в обслуживании.

Возможности платформы Orange Maritime Connect позволяют оптимизировать каналы связи на плывущем в море судне. Заказчик может гибко управлять передачей голоса, видео и данных в условиях ограниченной пропускной способности канала и плохих погодных условий. Интегрированные в платформу функции информационной безопасности позволяют эффективно защитить ее от различных киберугроз.

Orange обладает уникальными возможностями по поддержке цифровой трансформации бизнеса для судоходных компаний, объединяя целый ряд технологий и сетей, как в море, так и на суше, со сквозной интеграцией и локальной спутниковой связью. Судоходные компании, ИТ-специалисты, капитаны, а также члены экипажа могут контролировать доступ к услугам передачи данных и голоса, как непосредственно в море, так и удаленно, на берегу.

Люк Сервьен (Luc Serviant), вице-президент Orange Business Services по Ближнему Востоку и в Африке, отметил: «Сегодня Orange работает во всех секторах экономики, помогая бизнесу проводить цифровую трансформацию. В морском судоходстве исторически сложилась ситуация, когда ограниченные возможности связи, а также необходимость в нескольких поставщиках телеком-услуг, вели к изоляции кораблей от централизованных бизнес-процессов, а это, в конечном итоге, приводило к снижению эффективности и производительности. Благодаря платформе Maritime Connect компания Topaz сможет обеспечить свои суда надежной связью с берегом, превратив их в полноценные морские офисы».

Рене Кофод-Олсен (René Kofod-Olsen), генеральный директор компании Topaz, сказал: «Перед морской индустрией стоят собственные задачи по цифровой трансформации бизнеса — от цифровых портов до управления судами. Мы работаем в уникальных условиях, связанных с необходимостью взаимодействия кораблей и берега. При этом большинство наших сотрудников трудится вдали от берега. Увеличение коммуникационных возможностей наших кораблей позволит нам синхронизировать данные и более эффективно реализовывать наши бизнес-задачи. Мы можем гарантировать, что судовые экипажи смогут получить удобный доступ к интернету не только для решения деловых вопросов, но и для общения с семьей и друзьями, а также для профессионального развития».