Oracle представила новые системы SPARC M8

Oracle анонсировала платформу SPARC восьмого поколения, обеспечивающую новые уровни безопасности, производительности и доступности для критически важных рабочих нагрузок клиентов. Построенные на базе новейшего микропроцессора SPARC M8, новые системы Oracle и сервисы IaaS предоставляют заказчикам корпоративную платформу, включающую проверенное «ПО на кристалле» Software in Silicon с новыми усовершенствованиями v2, позволяющую клиентам экономично развертывать наиболее важные бизнес-приложения и горизонтально масштабируемые прикладные среды с экстремально высокой производительностью - как на своей площадке, так и в облаке Oracle Cloud. Новые системы Oracle на процессорах SPARC обеспечивают производительность, эффективность и возможности обеспечения безопасности, в 2-7 раз превосходящие системы на базе процессоров Intel

Системы на процессорах SPARC M8, включая оптимизированные программно-аппаратные комплексы Oracle SuperCluster M8, серверы SPARC T8 и M8, разработаны для эффективной интеграции с имеющимися ИТ-инфраструктурами и включаcют в себя полностью интегрированную виртуализацию и средства управления для частного облака. Все существующие коммерческие и пользовательские приложения будут работать в системах SPARC M8 без изменений - с новыми уровнями производительности, доступности и возможностями обеспfечения безопасности. Процессор SPARC M8 с Software in Silicon v2 расширяет возможности первой в отрасли технологии аппаратной защиты памяти Silicon Secured Memory, которая обеспечивает постоянную аппаратную защиту для предотвращения вторжений и функции сквозного шифрования, а также функции ускорителей аналитики Data Analytics Accelerators (DAX) с открытым API для прорывной производительности и эффективности работы при обработке аналитических запросов к базам данных и потоковой обработки Java. Сервис Oracle Cloud SPARC Dedicated Compute также будет обновлен с переходом на процессоры SPARC M8.

«Oracle является первопроходцем в области разработки оптимизированного аппаратного и программного обеспечения для высокопроизводительной инфраструктуры, поддерживающей рабочие нагрузки любого масштаба, - отметил Эдвард Скривен, главный корпоративный архитектор Oracle. - SPARC уже зарекомендовал себя как самый быстрый, самый безопасный в мире процессор для работы с Oracle Database и Java. SPARC M8 продолжает и укрепляет эти лидирующие позиции».

Процессор SPARC M8 предлагает усовершенствованные средства обеспечения безопасности, обеспечивающие вдвое и более быстрое шифрование, вдвое и более быстрое хеширование, чем процессоры x86, он вдвое быстрее микропроцессоров SPARC M7. Уникальная архитектура процессора SPARC M8 также обеспечивает постоянную защиту по умолчанию и встроенную защиту структур данных в памяти от взлома и ошибок программирования. Процессорные инновации SPARC M8 обеспечивают новые уровни производительности и эффективности на всех рабочих нагрузках, в том числе:

Базы данных: спроектированный для более быстрой работы с Oracle Database, чем любой другой микропроцессор, SPARC M8 обеспечивает вдвое лучшую производительность OLTP на ядро, чем процессоры x86, и в 1,4 раза превосходит микропроцессоры M7, а также до семи раз быстрее выполняет задачи аналитики баз данных, чем x86.

SPARC M8 обеспечивает вдвое лучшую производительность Java, чем x86, и в 1,3 раза опережает микропроцессоры M7. DAX v2 выполняет в восемь раз более эффективную потоковую обработку Java, улучшая общую производительность приложений. Аналитика в оперативной памяти: при аналитике баз данных инновационный процессор обрабатывает в семь раз больше запросов в минуту (QPM) на ядро, чем x86.

Oracle будет поставлять новейшие технологии SPARC и Solaris, а также серверы на их базе, своим заказчикам во всем мире. Корпорация имеет давнюю историю обеспечения двоичной совместимости между поколениями процессоров, и эта история продолжается с выпуском M8, предоставляя заказчикам возможности модернизации, когда они будут к этому готовы. Oracle также публично заявила о поддержке ОС Solaris как минимум до 2034 года.